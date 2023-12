Sfilata dei carri, Christmas Party, fiaccolata…così Mandello aspetta il Natale

I giorni a precedere il Natale saranno magici a Mandello

Tre serate ricche di eventi da non perdere per vivere l’attesa delle feste con concerto e spettacolo di Natale, fiaccolata, sfilata dei carri e dj set

MANDELLO – Da una parte la tradizione, con la sfilata dei carri, la fiaccolata sul Manavello e il concerto di Natale; dall’altra il Christmas Party, novità che farà ballare e divertire in Piazza del Comune (Leonardo da Vinci): una moltitudine di eventi a riempire l’attesa del Natale a Mandello, rendendolo ancora più magico.

A cominciare dal concerto di venerdì 22 dicembre che avrà come protagonista la Project Rock School, scuola di musica comunale che si esibirà al Teatro De Andrè alle ore 20.30. Ci sarà modo poi di scatenarsi, una volta conclusa la serata, in piazza del Comune con il Christmas Party DJ Set. La musica di Gigi Falbo dj farà ballare, accompagnata da cibo e bevande.

La sera successiva, sabato 23 dicembre, sempre il De Andrè ospiterà lo spettacolo musicale ‘An Irish Christmas Tales’ voluto dall’assessore alla Cultura Doriana Pachera in occasione del tradizionale momento dedicato allo scambio di auguri tra cittadinanza e Amministrazione comunale. Un racconto natalizio ambientato nei primi anni del novecento a Kilkenny, città irlandese medioevale, diviso in due atti dove a farla da padrone saranno balli, musiche e canzoni irlandesi rigorosamente eseguite dal vivo dalla Compagnia Spettacolo dell’Accademia Danze Irlandesi “Gens d’Ys”, composta da 10/15 ballerini. Ottantacinque minuti dove il talento e l’abilità della Compagnia saranno messi in luce: movimenti leggeri e rapidi si alterneranno, sostenuti da tutta la potenza delle tradizionali ‘Heavy Shoes’ irlandesi.

I protagonisti della storia sono due giovani, Sinead e Jack, di estrazioni sociali diverse che si trovano, si cercano e vivono con l’entusiasmo della gioventù i sogni di una complicata amicizia, ostacolata dai contrasti sociali. Primo acerrimo nemico della coppia è Finn O’Brian, padre della ragazza e ricco borghese, che vorrebbe per lei un futuro roseo, che non gli evocasse le sue stesse umili origini. Le musiche sono tratte dai grandi musical di danza irlandese Lord of the Dance e Riverdance, intervallate da canzoni, ballate e tunes tradizionali irlandesi suonati dal vivo.

“Il primo tempo parte con danze più delicate mentre il secondo atto culmina in una festa di gioia e convivialità con un’esplosione di virtuosismi. Lo spettacolo e le esibizioni sono accompagnate da quattro popolari musicisti italiani che utilizzano strumenti musicali della tradizione gaelica, mentre un attore della Compagnia teatrale Dramatrà racconta, in modo estremamente creativo e interagendo con il pubblico, i diversi passaggi di questa nuova fiaba”, illustra l’assessore Pachera.

Le coreografie dello spettacolo saranno curate da Davide Perla, voce narrante Andrea Pellizzoni. Al violino Luca Rapazzini; flauti, tin wistle e uillean pipes a Luca Crespi; al banjo e al mandolino Lorenzo Testa; voce e chitarra Guido Domingo.

Nell’intervallo due importanti momenti: la presentazione delle civiche benemerenze, già assegnate in sede di consiglio comunale lo scorso lunedì, e la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli. Usciti dal teatro, sarà possibile contemplare la stella cometa sul Manavello e l’edificio comunale illuminato a festa, mentre gli Alpini serviranno tè, vin brulè e caldarroste.

A proposito di Manavello, la stessa sera partirà da Rongio la fiaccolata per raggiungere la cima e accendere albero e stella cometa. Ritrovo alle ore 19.30 davanti al bar ex Dina dove saranno distribuite le fiaccole, ci si metterà in cammino alle ore 20.00. Una volta in vetta previsto lo scambio di auguri con tè caldo, vin brulè e una fetta di panettone per tutti. L’iniziativa è a cura del Gruppo Amici del Manavello, che sottolinea la necessità di partecipare alla fiaccolata con abbigliamento adeguato, scarponcini e di portare torcia elettrica o frontalino (in caso di maltempo la manifestazione sarà annullata).

Ciliegina sulla torta sarà la Sfilata dei Carri Natalizi, immancabile appuntamento della Vigilia che attraverserà come tutti gli anni il paese, dalla Chiesa del Sacro Cuore in viale Costituzione, fino ad arrivare in Piazza Garibaldi, dove a fare il countdown per il Natale e a prolungare la serata di festa ci sarà un DJ set. Saranno 16 carri a prendervi parte (qui l’elenco completo).

Tutte le iniziative sono inserite nel calendario Magico Natale 2023.