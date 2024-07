Valmadrera, attivo il canale WhatsApp “Valmadrera Informa”

Avvisi di pubblica utilità, iniziative culturali ed emergenze sul canale

Nell’articolo il link per unirsi al canale

VALMADRERA – “Valmadrera Informa” è il nome del canale WhatsApp attivato da Comune al fine di avere una comunicazione più immediata con la popolazione. Il canale è disponibile sull’app cliccando “Canali” (l’icona rappresentante il fumetto “vibrante”), poi il simbolo “+” e selezionando “Cerca canale” per poi digitare il nome “Valmadrera informa“. È possibile unirsi al canale anche tramite questo link.

Questo strumento permette di rimanere sempre comodamente informati sulle notizie riguardanti avvisi e argomenti di pubblica utilità, iniziative come eventi e spettacoli, emergenze e attività istituzionali del Comune.

Per natura del mezzo il nome, il numero telefonico e l’immagine profilo degli utenti non verranno condivisi con gli altri iscritti al canale. La comunicazione, inoltre, a differenza dei classici gruppi WhatsApp e Facebook, sarà unilaterale: gli utenti non potranno scrivere messaggi, ma solo riceverli. Gli iscritti al canale possono abbandonarlo in qualsiasi momento in piena autonomia.