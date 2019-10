Valmadrera: si cercano volontari per le tre linee del Piedibus

L’amministrazione vuole riproporre il piedibus

Il servizio potrò essere attivato solo se ci sono i volontari

VALMADRERA – In questi giorni saranno distribuiti alla Scuola Primaria Leopardi di Valmadrera i moduli per le iscrizioni al Piedibus che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di riproporre anche per quest’anno scolastico.

Le linee proposte per i viaggi in piedibus sono le 3 linee ormai consolidate e identificate con i colori Linea Rossa, Linea Verde e Linea Azzurra che seguiranno le fermate e gli orari allegati anche se gli stessi potranno eventualmente essere adeguati in base alle iscrizioni degli alunni.

“Come per tutti gli anni il servizio potrà essere attivato solo in presenza di un adeguato numeri di accompagnatori volontari per ogni linea e quindi il comune di rivolge a tutti

quegli adulti (genitori, zii, nonni, e volontari) che vogliano dimostrare ai giovani alunni

della scuola primaria che anche le persone ‘grandi’ di Valmadrera sanno cosa vuole dire

spendersi per gli altri”.

“Pertanto ti aspettiamo, ma soprattutto ti aspettano gli alunni della scuola Leopardi per

dare vita insieme a questo modo ‘pulito’ di fare mobilità cogliendo l’occasione di convivere

con altri 15/20 minuti della propria giornata sapendo che sono minuti comunque spesi

bene”.

Chi vuole dare la propria adesione lo può fare presentandoti all’Ufficio Istruzione del

Comune di Valmadrera (Piano Primo) oppure telefonando allo stesso ufficio 0341/205.236

(Pier Maffezzoni) dove potrà chiedere tutte le informazioni necessarie. Inoltre sul

sito web del Comune di Valmadrera (www.comune.valmadrera.lc.it), nella sezione

“Servizi Scolastici”, nello spazio dedicato al Piedibus, ci sono gli itinerari con le fermate e

gli orari delle 3 linee.