AVIS Valmadrera: 2 anni di successi nella prevenzione

Attenzione pricipalmente alle malattie cardiovascolari e alla valutazione della carenza di vitamina D

Fondamentale il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale

VALMADRERA – L’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) di Valmadrera, in collaborazione con la Farmacia S. Antonio, ha concluso due anni di attività mirate alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e alla valutazione della carenza di vitamina D tra i suoi iscritti. I risultati, resi noti in un comunicato stampa, testimoniano il successo di un impegno costante nell’assicurare la salute dei donatori.

L’elettrocardiogramma (ECG) è stato uno degli strumenti principali utilizzati per individuare eventuali anomalie cardiache tra i donatori. Durante il biennio 2022-2023, 285 soci, compresi tra i 40 e i 65 anni, sono stati selezionati per partecipare alla campagna di screening, con il 30% di loro che ha aderito all’esame. I risultati hanno rivelato una percentuale significativa di anomalie cardiache tra i partecipanti, spingendo i medici a intraprendere azioni correttive tempestive. In due casi, è stata diagnosticata una malattia cardiaca grave, sottolineando l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Una delle novità introdotte nel 2023 è stata lo screening della Vitamina D. La carenza di questa vitamina è correlata a numerose patologie, tra cui malattie cardiovascolari, diabete e depressione. Dei 102 donatori invitati a sostenere il test, il 31% ha aderito, evidenziando una significativa carenza di Vitamina D, soprattutto nelle fasce di età dei 50 e dei 20 anni.

Il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale è stato fondamentale nel garantire un’adeguata gestione delle condizioni riscontrate, attraverso l’introduzione di trattamenti farmacologici o integrativi.

Il Consiglio Direttivo di AVIS Valmadrera ha ribadito l’importanza della tutela della salute dei donatori e ha annunciato che, nel 2024, tutti coloro che rientrano nelle fasce di età coinvolte nei progetti di screening saranno nuovamente invitati a partecipare a queste iniziative preventive.

L’impegno costante di AVIS Valmadrera nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e della carenza di vitamina D dimostra la sua dedizione nel promuovere la salute e il benessere dei suoi membri, confermando il suo ruolo essenziale nella comunità locale.