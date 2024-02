Proseguono i lavori per il raddoppio dell’Acquedotto Brianteo tra Valmadrera e Civate

L’opera garantirà una maggiore disponibilità di acqua soprattutto nei periodi di maggiore siccità

La nuova tratta è parte integrante di un progetto più ampio, che arriva fino a Dolzago

LECCO – L’opera di raddoppio garantirà una maggiore disponibilità di acqua soprattutto nei periodi di maggiore siccità e sarà fondamentale per consentire sia una più efficiente gestione energetica del potabilizzatore e delle stazioni di pompaggio sia una soluzione di riserva nel caso di manutenzioni da attuare sulla tratta già esistente e passante da Cesana Brianza.

La nuova tratta Valmadrera-Civate è parte integrante di un progetto più ampio, che arriva fino a Dolzago, il cui valore totale da quadro economico di progetto è di circa 11,5 milioni di euro. I lavori hanno avuto inizio nel 2021 e hanno già visto la posa di circa 3,5 km di rete sul fondo del Lago di Annone e, successivamente, la posa della condotta attraverso le zone di Annone e Oggiono, per arrivare appunto fino a Dolzago, oltre ad una prima tratta nel Comune di Valmadrera, da via del Maglio lungo Via Rio Torto e via XXV Aprile.

Le opere sono recentemente terminate nel tratto di competenza del comune di Valmadrera: il 21 febbraio è stato riaperto lo svincolo di via 25 Aprile verso il tratto della vecchia SS36 di via Como (SS639). I lavori proseguiranno ora nel comune di Civate, con la posa di un tratto di tubazione nella zona della Chiesetta della Santa, verso lo svincolo della SS36 in direzione Milano.

Per mantenere il cantiere in sicurezza, a partire da lunedì 26 febbraio, un tratto della via Papa Giovanni XXIII, dalla rotatoria interna di via alla Santa fino all’intersezione con via Como, compreso lo svincolo verso la SS36, verrà chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia fino al termine dei lavori, previsto per la fine di marzo. Per consentire la normale circolazione dei veicoli in zona è stata predisposta una viabilità alternativa, come concordato con il Comune di Civate e come previsto nella specifica ordinanza della Polizia Locale: sarà possibile superare il cantiere seguendo via San Paolo, via Bellingera, via Valsecchi e via alla Santa in entrambi i sensi di marcia. L’accesso al centro commerciale sarà garantito anche dalla Via Como oppure accedendo dal limitrofo Comune di Valmadrera.