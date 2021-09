Valmadrera ottiene un importante contributo per la messa in sicurezza della strada della Rocca

Ammonta a 500 mila euro il finanziamento statale per il primo tratto di lavori, compresa la ciclopista

VALMADRERA – Buona notizia per la riqualificazione della strada della Rocca e della futura ciclopista tra Valmadrera e Malgrate: il Comune di Valmadrera ha avuto conferma del finanziamento statale di 500 mila euro per la messa in sicurezza del primo tratto di strada.

“Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle Finanze, con Comunicato del 6 settembre 2021, ha chiesto ai Comuni di confermare, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato stesso, l’interesse al contributo richiesto per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Il Comune di Valmadrera ha inoltrato nel settembre 2020 richiesta di contributo erariale per un intervento finalizzato alla messa in sicurezza del tratto di ex SP 583 – Lecco-Bellagio (declassificato da strada provinciale a comunale), sul territorio comunale in località alla Rocca, per un importo pari ad €. 500.000” fa sapere l’arch. Marco Nava, responsabile Lavori Pubblici del Comune di Valmadrera.

L’importo del contributo di cui trattasi va ad aggiungersi, di fatto, al contributo precedentemente ottenuto dal Comune di Valmadrera, per altri 75.000 euro per la sola progettazione esecutiva dell’intervento “rendendo così possibile – spiega il referente del comune – favorire il perfezionamento di un intervento molto importante ai fini della valorizzazione dell’ambito territoriale interessato peraltro dagli sviluppi della progettazione della pista ciclopedonale, a valenza ovviamente di carattere territoriale”.