Torna a Civate il tradizionale concerto di Santo Stefano

A ospitarlo il complesso romanico di S. Calocero

Organizzato ed eseguito dal Quintetto Spirabilia, l’appuntamento è particolarmente sentito dalla comunità civatese

CIVATE – Andrà in scena a Civate, lunedì 26 dicembre, il tradizionale concerto di Santo Stefano. Dalle ore 17.30 la splendida cornice del complesso romanico di S. Calocero ospiterà l’evento, organizzato ed eseguito dal Quintetto Spirabilia, che porterà il pubblico

in un viaggio attraverso le varie forme musicali, partendo dal romanticismo fino

ad arrivare alla musica POP. Non mancheranno anche momenti di interazione con la

platea.

Il concerto si inserisce all’interno del progetto “La musica che cresce”, realizzato

grazie al contributo del “Fondo Sostegno Arti dal Vivo” (Acinque Energia –

Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti Holding) e del “Consiglio

Regionale della Lombardia”. A patrocinarlo l’Amministrazione Comunale di Civate, mentre a ospitarlo sarà la Fondazione Casa del Cieco Onlus che metterà gratuitamente a disposizione i propri spazi.

Un appuntamento particolarmente sentito dal sodalizio civatese, dato che il 26 dicembre 2008 iniziava la sua avventura nel mondo della musica che ha portato l’associazione, in questi anni, a realizzare oltre 200 concerti, insieme a rassegne operistiche e lirico sinfoniche.