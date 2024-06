Ultimo incontro prima della pausa estiva per le sferruzzatrici della Banca del Tempo

VALMADRERA – Si è tenuto nei giorni scorsi l’ultimo incontro a Villa Ciceri delle “sferruzzatrici” della Banca del Tempo di Valmadrera. Per le prossime settimane, infatti, le partenze estive e le temperature calde hanno consigliato di interrompere gli incontri del martedì pomeriggio. Le donne del gruppo continueranno a lavorare a casa in orari più “freschi” e senza giorni predefiniti, mantenendosi in contatto con i messaggi.

L’ultimo pomeriggio, però, ha visto il ritorno di una parte delle attività di queste settimane: “Forse ci siamo scordati di dirvelo, ma le nostre donne, dopo le borse fatte con le fettucce e oltre al corso per ferri circolari, hanno preso contatto con amici del Cuamm e hanno prodotto copertine di lana, cotone e cuffiette per prematuri e neonati da portare nelle loro missioni all’estero”.

Nelle prossime settimane consegneremo tutto quanto realizzato in modo che possano andare dove necessita.