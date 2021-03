Il saluto del sindaco Rusconi per l’importante traguardo

La signora Angela è la seconda centenaria che ha compiuto gli anni in questo 2020

VALMADRERA – Ha compiuto 100 anni martedì 9 marzo la signora Angela Invernizzi vedova Villa, molto conosciuta in paese per aver collaborato con il marito Luigi Ildegondo, noto falegname della dinastia dei Villa (storici falegnami di Valmadrera), Vigile del Fuoco volontario a cui la signora Angela doveva tener sempre pronti stivali e abiti.

La signora Angela che ha sempre abitato in via dell’Asilo, provvisoriamente si trova in una struttura per un periodo di riposo ma, con le dovute precauzioni dettate dalla pandemia, ha potuto avere un momento di festa il giorno del suo compleanno con la figlia Marilena Villa Anghileri, il marito Gianmario Anghileri e il nipote Andrea. Tuttora, pur con qualche acciacco, la signora Angela è molto lucida e per lei questa occasione è stata una grande gioia.

Anche il sindaco Antonio Rusconi ha voluto far avere un suo saluto ricordando i tempi in cui incontrava la signora Angela come puntuale contabile della ditta e era molto rispettosa delle condizioni umane e economiche di tutte le famiglie. La signora Angela Invernizzi Villa è la seconda centenaria di Valmadrera insieme al signor Ruberto Giuseppe che ha tagliato il traguardo lo scorso agosto.