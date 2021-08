Valmadrera. Approvato il piano di diritto allo studio per l’anno 2021/2022

Tra le novità il progetto “A colpi di libri”

A illustrare il piano l’assessore Raffaella Brioni

VALMADRERA – Nei giorni scorsi è stato approvato all’unanimità il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2021/2022 dal consiglio comunale di Valmadrera. Il Piano è stato dettagliatamente illustrato dall’Assessore Raffaella Brioni che ha sottolineato in particolare gli interventi messi in atto nell’anno scolastico appena concluso per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e ha evidenziato l’impegno dell’amministrazione comunale per consentire un’offerta sempre più ampia, mediante l’erogazione di contributi alle scuole.

L’assessore ha sottolineato in particolare le novità previste per l’anno scolastico 2021/2022 quali il progetto “A colpi di libri” e le collaborazioni, avviate sperimentalmente quest’anno e confermate per il prossimo, con la scuola dell’infanzia Gavazzi per le attività estive rivolte ai bambini 3/6 anni e con il CFP Aldo Moro per coinvolgere gli studenti dei corsi professionali in piccole attività di manutenzione.

Il Piano conferma inoltre, con le stesse modalità in essere, il servizio mensa, il bando per le borse di studio, gli interventi a sostegno di soggetti deboli e con disabilità, gestiti in collaborazione con l’Ufficio Servizi sociali. Alcune delucidazioni circa il numero delle classi per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia e sui progetti avviati grazie ai fondi statali ed europei sono poi state fornite dalla dirigente scolastica, dottoressa Carlino, presente alla seduta.

IL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022