Valmadrera: approvazione del nuovo regolamento del Sistema Bibliotecario Lecchese

Nuove regole per una cooperazione più efficace tra le biblioteche del territorio

Le norme sono state approvate durante il Consiglio Comunale di Valmadrera, svoltosi lunedì 30 settembre

VALMADRERA – Approvate le “Nuove norme di funzionamento del Sistema Bibliotecario del territorio lecchese“, un importante passo verso il miglioramento dei servizi bibliotecari nella provincia. La Biblioteca di Valmadrera, insieme a oltre sessanta soggetti, tra biblioteche e punti prestito, ha scelto di aderire a questo sistema, che mira a garantire un accesso sempre più efficiente e diversificato alla cultura e all’informazione. Queste nuove norme promettono di rafforzare la cooperazione tra le biblioteche, migliorando l’offerta di servizi e risorse per tutti i cittadini, e di favorire la crescita culturale della comunità locale.

Il Sistema, capitanato dal Comune di Lecco dal 2016, costituisce una rete di biblioteche pubbliche diffuse sul territorio. Grazie a regole condivise, offre servizi gratuiti e accessibili a tutti, con un patrimonio complessivo di oltre un milione di documenti.

Tra i servizi che traggono maggior beneficio dal Sistema, e che difficilmente potrebbero essere gestiti dai singoli soggetti, spiccano il prestito interbibliotecario, che movimenta ogni giorno migliaia di documenti, il catalogo condiviso e le attività di promozione della lettura e del libro a livello provinciale. Negli ultimi anni, soprattutto a seguito della pandemia, il servizio ha richiesto alcune modifiche nelle modalità operative e nelle regole.

Questa necessità ha portato il Comitato Tecnico del Sistema a elaborare una versione aggiornata delle “Norme di funzionamento del Sistema Bibliotecario”. Le modifiche riguardano vari aspetti, come la durata dei prestiti, ora estesa per alcune tipologie di documenti, e la gestione dei solleciti e dell’aggiornamento delle tessere.

In particolare, è stata modificata la durata della tessera, che ora deve essere rinnovata ogni due anni, mentre in precedenza era illimitata. Un cambiamento significativo riguarda la revoca automatica dei diritti al prestito: ora è diventata più restrittiva. Se l’utente non restituisce i libri entro 30 giorni dalla scadenza, i diritti al prestito vengono revocati. Per riviste e DVD, invece, il blocco della tessera scatta dopo soli 15 giorni.

Il Consiglio Comunale di Valmadrera ha adottato il nuovo regolamento generale, seguendo l’esempio degli altri enti aderenti che procederanno in tal senso nei prossimi mesi.

In futuro, anche il regolamento della Biblioteca, sebbene specifico per ogni singola struttura e coerente con quello generale del Sistema, sarà aggiornato per adeguarsi alle nuove norme introdotte.

