Valmadrera. Asilo nido, aiuti per le famiglie grazie al contributo della Regione

Il comune aderisce alla misura “Nidi Gratis Plus 2024-25”

Tutti i requisiti per accedere al bonus

VALMADRERA – Il Comune, in quanto titolare dell’asilo nido “La Coccinella” in Via Bovara, ha deciso di aderire alla misura “Nidi Gratis Plus 2024-2025“. La misura prevede aiuti da parte della Regione per aiutare le famiglie a fronteggiare il costo delle rette degli asili nido pubblici e privati convenzionati.

La misura è rivolta a famiglie con figli di età compresa tra 0 e 3 anni iscritti ad asili nido e micro-nidi pubblichi o private all’interno del Comune. Le famiglie, per accedere ai privilegi del Bonus, devono avere un’ISEE uguale o inferiore a 20.000 euro. In maniera straordinaria quest’anno la regione prevede un contributo di massimo 100 euro anche alle famiglie con ISEE compreso tra i 20.000 e i 25.000 euro.

Bonus dedicato alle famiglie che sostengono una retta mensile superiore all’importo rimborsabile da Bonus Asili Inps, ovvero superiore a 272,72 euro. Per i nuclei familiari con bambini nati dal primo gennaio 2024 e che contano già almeno un figlio di età inferiore a 10 anni l’importo della retta è di 327,27 euro.