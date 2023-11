Valmadrera. Bando studenti meritevoli, domande entro il 19 novembre

Prorogata la scadenza inizialmente fissata al 31 ottobre

Per quanto concerne i contributi per gli studenti che utilizzano i mezzi pubblici domande entro il 1° dicembre

VALMADRERA – L’Amministrazione Comunale di Valmadrera, con l’approvazione del Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2023/2024, ha deciso di riproporre ancora il bando per premiare gli studenti meritevoli residenti a Valmadrera e frequentanti le

Scuole Secondarie di 1° grado (solo terzo anno), le Scuole Secondarie di 2° grado

(pubbliche o paritarie) e i Centri di Formazione Professionale (terzo e quinto anno),

appartenenti a nuclei famigliari residenti a Valmadrera relativamente all’anno

scolastico 2022/2023.

La scadenza per la presentazione delle domande originariamente fissata per il 31 ottobre 2023, è prorogata al 19 novembre. Anche quest’anno la domanda dovrà essere presentata esclusivamente online tramite lo sportello telematico polifunzionale del Comune di Valmadrera.

L’Amministrazione ricorda inoltre che è stato riproposto anche il bando riguardante l’erogazione di un contributo per gli studenti residenti a Valmadrera, frequentanti le scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado statali e paritarie e i Centri di formazione professionale (C.F.P.) che utilizzano i mezzi pubblici (autobus e treni) per recarsi ai propri plessi scolastici relativamente all’anno scolastico 2023/2024.

La scadenza per la presentazione, presso l’Ufficio Istruzione del Comune, delle domande di ammissione è fissata nel giorno di venerdi 1 dicembre 2023.

Le eventuali informazioni in merito ai suddetti bandi sono reperibili sul sito web del Comune di Valmadrera o presso l’Ufficio Istruzione del Comune.