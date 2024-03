Valmadrera. Dopo 17 anni chiude il fondo ‘Dopo Simona’, 60 mila euro raccolti

Il fondo era stato aperto per sostenere i due figli di Simona Tarso, assassinata dal marito nel 2006

Aprirà presto un fondo per sostenere la nuova Caserma dei Vigili del Fuoco

VALMADRERA – Ha concluso la sua attività dopo quasi 17 anni, il Fondo “… dopo Simona” promosso per sostenere i due figli di Simona Tarso, la giovane mamma di 28 anni assassinata dal marito nel 2006.

Il fondo, rappresentato da un comitato costituito da sei persone, di cui due indicate dalle famiglie promotrici, una dalla famiglia di Simona, una dalla Scuola primaria di Valmadrera, una dalle aziende dove lavoravano i famigliari di Simona, oltre al Presidente del Fondo della Comunità di Valmadrera, nel corso degli anni ha raccolto oltre 60 mila euro che sono stati destinati a sostenere le necessità e le esigenze dei figli di Simona.

Il presidente del Comitato Promotore del Fondo Dopo Simona, Dorino Butti, ringrazia i componenti del comitato stesso, oltre a tante persone disponibili.

In questi venti anni di attività con diverse finalità, il Fondo della Comunità di Valmadrera ha raccolto oltre un milione e trecentomila euro, con finalità che sono negli anni cambiate a seconda di emergenze e esigenze diverse.

Nei prossimi giorni verrà illustrato il Fondo per la Costruzione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco, ambizioso progetto che l’amministrazione uscente lascerà in eredita all’entrante e per la quale è già disposto un sostanzioso avanzo di amministrazione.