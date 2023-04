Valmadrera: dopo il guasto, ripristinata l’illuminazione in via Manzoni

Guasto irreparabile all’illuminazione pubblica in via Manzoni a Valmadrera

E’ stato necessario sostituire nove lampioni e intervenire sull’impianto. Lunedì è tornata la “luce” sulla strada

LECCO – Nella serata di lunedì è stata riattivata la pubblica illuminazione lungo la via Manzoni a Valmadrera, nel tratto compreso tra l’incrocio con la via Leopardi e il ponte stradale sul torrente Inferno – inizio via S. Rocco. Lo fa sapere l’amministrazione comunale.

Da un mese il tratto stradale in questione era privo di illuminazione a causa di un guasto serio ed irreparabile sulla linea interrata di alimentazione dei vari punti luce. I tecnici di Enel So.le, società incaricata dall’Amministrazione Comunale per la risoluzione del problema, hanno dovuto procedere al sezionamento puntuale dell’impianto al fine di definire il danno e procedere alla pianificazione e preventivazione dell’intervento finalizzato al pieno ripristino degli apparecchi illuminanti presenti lungo l’arteria cittadina.

L’intervento ha comportato un costo complessivo netto di 13, 4 mila euro per le seguenti lavorazioni, dovendo procedere alla rimozione e sostituzione di nove vecchi lampioni e il rifacimento della canalizzazione dell’impianto.

Sono stati necessari circa dieci giorni di lavorazioni che “hanno permesso di ripristinare le giuste condizioni di sicurezza ad un’arteria stradale quale la via Manzoni, una delle principali vie di scorrimento del traffico cittadino – spiegano dal Comune – La configurazione a led dei nuovi apparecchi illuminanti messi in opera garantisce uno standard di sicurezza elevato, con un grado di illuminazione ottimale”.