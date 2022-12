Valmadrera. Finanziamenti sul fronte sicurezza, in programma tre interventi

Interventi in tre diverse aree della città: via Ca di Sbirr, via Dell’Asilo e in frazione Parè

“Incrementare la sicurezza percepita e risolvere le problematiche riscontrate”

VALMADRERA – L’amministrazione comunale ha messo in cantiere e affidato la realizzazione di tre interventi strutturali che riguardano tre diverse aree di Valmadrera per la messa in sicurezza e per rispondere alle esigenze della cittadinanza in particolare.

in Via Ca di Sbirr è stata predisposta ordinanza di regolamentazione a senso unico unitamente al Comune di Malgrate, essendo la strada in comproprietà, al fine di dare continuità al senso unico esistente da tempo nella continuazione in via Manzoni nel Comune di Malgrate. Tale intervento di regolamentazione prevede la realizzazione su un lato di via Ca di Sbir di alcuni stalli di sosta oltre che la regolamentazione della velocità;

è stata affidata la realizzazione di un nuovo impianto semaforico a chiamata per l’attraversamento dei pedoni con radar per il controllo della velocità. A seguito della realizzazione di quattro impianti semaforici pedonali con controllo velocità negli anni 2017 e 2018 in viale Promessi Sposi in corrispondenza del ICS di Valmadrera “Lucio Bruno Vassena”, in viale XXV Aprile civ. 50, in viale Promessi Sposi in corrispondenza della chiesa Cuore Immacolato di Maria e via Manzoni in corrispondenza dell’accesso pedonale al cimitero, visti i positivi riscontri in termine di riduzione dell’incidentalità stradale e di maggior sicurezza per gli utenti deboli della strada (pedoni) con una riduzione della velocità nelle zone centrali di Valmadrera e nella maggior sicurezza nell’uso di attraversamenti pedonali in zone sensibili, anche in virtù delle diverse segnalazioni dei cittadini residenti e della presenza della scuola primaria paritaria “Cuore immacolato” al fine di ridurre la velocità e di garantire una maggior sicurezza di bambini e genitori che accedono al plesso scolastico tale opera è stata progettata e studiata e verrà realizzata nei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023; in Frazione Parè in corrispondenza della rotatoria tra Viale Promessi Sposi e la Sp 583 a seguito della realizzazione del parco urbano con lo spostamento della ex Sp 583 su nuovo tracciato considerato che la vecchia rotatoria consente dalla vecchia arteria stradale riqualificata l’accesso al “pratone” utilizzato per l’alaggio di imbarcazioni autorizzate e che tale accesso in particolare nel periodo estivo, con elevato afflusso di turisti, veniva confuso e determinava l’accesso ad un’area riservata con possibili problemi di sicurezza, considerato altresì che alcuni possessori di imbarcazioni senza titolo autorizzativo accedevano all’area riservata per l’alaggio della propria imbarcazione. Considerato pertanto necessario regolamentare l’area meglio sopra indicata è stata progettata e affidata l’installazione di un sistema automatico con barriera mobile a sbarra singola una per l’ingresso e una per l’uscita dall’area riservata, anche in questo caso l’opera verrà realizzata nel corso dei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023.

“Tutti gli interventi – commentano il Sindaco Antonio Rusconi e il Comandante Cristian Francese – finanziati e in fase di realizzazione vanno nella direzione di incrementare la sicurezza percepita e recepiscono le segnalazioni ricevute dalla cittadinanza e nella risoluzione delle problematiche riscontrate dagli uffici comunali”.