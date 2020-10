Valmadrera. In viaggio con Pamela: un fondo per far rivivere la memoria

Sabato 17 ottobre una serata per presentare il fondo

“L’iniziativa vuol far conoscere a tutti l’eredità che Pamela ci ha lasciato”

VALMADRERA – “Crederci sempre. Arrendersi? Mai”. Una filosofia tanto semplice quanto chiara quella che ha sempre spinto Pamela Cazzaniga, scomparsa prematuramente qualche mese fa, ad andare oltre i propri limiti. Limiti imposti dalla disabilità, Pamela dal 1996 in seguito a un incidente era su una sedia a rotelle, ma più in generale ogni limite fisico e psicologico che può fermare i sogni e le aspirazioni di una persona.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì, in comune a Valmadrera, è stato presentato alla stampa l’evento in cui i responsabili del nuovo Fondo “In viaggio con Pamela” spiegheranno a tutta la cittadinanza lo scopo di questa iniziativa. La serata, in programma sabato 17 ottobre alle ore 18 all’auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli, vedrà la partecipazione dei famigliari e degli amici di Pamela, del sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi e del sindaco di Oggiono Chiara Narciso, città a cui Pamela era rimasta legata dopo aver frequentato lì i primi anni di scuola.

“Il Fondo in memoria di Pamela si sviluppa all’interno del Fondo della Comunità di Valmadrera, le cui risorse sono gestite dalla Fondazione comunitaria del Lecchese – ha detto il presidente Alberto Giacomin -. Il comitato ha deciso di istituire il premio intitolato ‘In viaggio con Pamela: Crederci sempre. Arrendersi? Mai’ che vuole riconoscere i valori e l’impegno di una singola persona o di un gruppo che, attraverso la realizzazione concreta di un progetto o di un’attività, cercano di superare i limiti e le difficoltà che la disabilità comporta, seguendo quello che Pamela ci ha insegnato in questi anni”.

Pamela, accanto all’attività di travel blogger, ha affiancato l’impegno politico (era consigliere comunale a Valmadrera) e sociale: “Aveva un carattere adrenalinico e non le mancava mai la voglia di sperimentare – ricordano le amiche -. Persona dalla generosità estrema era sempre pronta ad ascoltare e a mettere gli altri davanti a sé. Con questo fondo vogliamo muovere il suo mondo anche nel mondo della solidarietà”.

“Più che il ricordo, che è legato al rimpianto per qualcuno che non c’è più, vogliamo onorare la memoria di Pamela per far conoscere a tutti quello che questa ragazza ci dice ancor oggi per aiutarci a vivere il domani – ha detto il sindaco Antonio Rusconi -. Pamela è nata due volta: dopo l’incidente, nonostante le enormi difficoltà, è stata capace di reagire e andare avanti riuscendo a fare cose che non riescono a fare persone normodotate. Quando le ho chiesto di impegnarsi in comune si trovava alle Galapagos, ricordo il suo entusiasmo, mi disse che ci teneva tantissimo”.

“Penso che la storia di Pamela – ha concluso il sindaco – debba diventare patrimonio della nostra comunità e vada spiegata ai giovani. Questa storia è l’esempio per dire che dobbiamo avere il coraggio di rialzarci, sempre”.

Alla conferenza era presente anche la mamma di Pamela, Luisella Fumagalli: “Sono felice perché Pamela viene ricordata esattamente come era – ha detto con un pizzico di commozione -. Per lei non c’erano limiti, ricordo l’entusiasmo durante i suoi viaggi, credo che questo suo carattere le abbia permesso di realizzare buona parte dei suoi sogni nonostante la disabilità”. Presente anche Piera, la mamma di Elisa Bezzan, la grande amica di Pamela che morì nell’incidente che vide Pamela finire sulla sedia a rotelle.

Le donazioni al fondo dedicato a Pamela devono essere effettuate preferibilmente a mezzo bonifico bancario intestato a Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus:

presso Intesa Sanpaolo

causale Fondo Comunità di Valmadrera – In viaggio con Pamela

IBAN IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

Per informazioni: inviaggioconpamela@gmail.com

Per tutti l’appuntamento è sabato 17 ottobre alle ore 18 presso il Centro culturale Fatebenefratelli con la serata di presentazione del fondo. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, capienza massima 72 posti. Per la prenotazione mandare una mail a inviaggioconpamela@gmail.com.

Il membri del comitato promotore