Valmadrera, le associazioni rinunciano alla festa ma non alla solidarietà

I soldi per la Festa delle Associazioni di Valmadrera devolute al Fondo Covid

La manifestazione è stata rinviata al prossimo anno

VALMADRERA – Le Associazioni di Volontariato del Comune di Valmadrera, anche in questo difficile periodo, non smettono di dimostrare la loro solidarietà alla comunità contribuendo al “Fondo Valmadrera Covid”.

Su proposta del gruppo organizzatore della prima festa delle associazioni di Valmadrera i volontari hanno deciso di versare le quote raccolte per la realizzazione della manifestazione nel fondo creato dal Comune di Valmadrera. La festa, dal titolo: “La solidarietà dà gusto alla vita-In cammino per la comunità”, organizzata dalle associazioni con il sostegno di Parrocchia e Comune, doveva tenersi domenica 24 maggio 2020. L’evento è stato rinviato al 2021 a causa della pandemia, ma il gruppo ritiene di voler dare un segno ai bisogni dei più svantaggiati con questo piccolo gesto.

La cifra raccolta dai volontari valmadreresi è di € 1650. “Ci sembra importante – spiegano le associazioni – testimoniare il fatto che, anche se molte realtà associative sono state formalmente ferme a causa del Covid 19, i volontari valmadreresi, oltre al supporto prestato da moltissimi singoli cittadini/e e associazioni nelle attività di supporto agli anziani, ai soggetti positivi in quarantena, produzione di mascherine e altro, si sentono di devolvere la loro piccola goccia a sostegno di un fondo economico che vuole andare a sollevare dalle difficoltà, almeno in parte, chi più ne necessita”.

Proloco, che da sempre ha avuto il compito di gestire la parte economica della festa, provvederà nei prossimi giorni a effettuare il bonifico bancario presso Intesa Sanpaolo IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286 – causale: Fondo Valmadrera Covid

Hanno contribuito:

1. AIDO

2. AIUTIAMOLI A VIVERE

3. AMICI DELLA CALABRIA

4. AMICI DI PARE’

5. ASSOCIAZIONE BEL PAESE

6. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

7. AVIS

8. BANCA DEL TEMPO VALMADRERA

9. CENTRO FARMACEUTICO MISSIONARIO

10. CIRCOLO VELICO TIVANO

11. CORPO MUSICALE S. CECILIA

12. CROCE ROSSA ITALIANA

13. COOP DIMENSIONE LAVORO

14. LA VAL DE IER

15. MATO GROSSO

16. MOTOCLUB SVALVOLATOSO

17. NOI X VOI

18. OSA

19. POLISPORTIVA VALMADRERA 1974

20. PROLOCO

21. SEMPLICEMENTE NOI

22. SEV

23. SOCCORSO ALPINO

24. Un privato cittadino