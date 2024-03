Valmadrera. Mensa scolastica: approvato progetto affidamento in concessione

Sarà valido per tre anni scolastici, dal 2024 fino al 2027

Rusconi: “Gestione confermata perché efficace ed efficiente”

VALMADRERA – La Giunta Comunale di Valmadrera, nella seduta del 4 marzo, ha approvato il progetto per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica per i Comuni di Valmadrera, Civate e Malgrate per i tre anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 sulla base della convenzione tra i comuni citati e approvata con deliberazione consiliare n. 68 del 19.12.22 che individua il Comune di Valmadrera quale capo-convenzione.

La concessione riguarderà l’organizzazione del servizio di ristorazione scolastica presso i plessi di Valmadrera (Scuola dell’Infanzia “Paolo VI”, Scuola dell’Infanzia “Collodi”, Scuola Primaria “G. Leopardi”), di Civate (Scuola Primaria “A. Manzoni”) e di Malgrate (Scuola Primaria “Aldo Moro”).

“Le Amministrazioni hanno ritenuto di confermare la gestione del servizio mediante concessione in quanto assicura una gestione efficace ed efficiente, consente di ricondurre in capo al soggetto concessionario-gestore il rischio gestionale del servizio e, grazie alla sostanziale autonomia operativa del concessionario, favorisce la realizzazione di innovazioni e migliorie” ha dichiarato Antonio Rusconi, Sindaco di Valmadrera.

“Rimarrà in ogni caso in capo alle Amministrazioni Comunali il ruolo fondamentale di indirizzo e di controllo sulla gestione, oltre che di determinazione del costo del pasto a carico degli utenti”, ha concluso così il sindaco di Valmadrera.