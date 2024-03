Valmadrera ringrazia i finanziatori del restauro del Monumento ai Caduti

Il capogruppo Alpini Nasatti, l’architetto Guglielmi e il sindaco Rusconi hanno consegnato una pergamena

“Un grazie per la sensibilità di partecipare a un’opera che appartiene alla storia della comunità”

VALMADRERA – Nei giorni scorsi, prima della Giunta, alla presenza di tutti i componenti, il capogruppo degli Alpini di Valmadrera, Mario Nasatti, l’architetto del restauro del Monumento dei Caduti, Gene Guglielmi e il sindaco Antonio Rusconi hanno voluto ringraziare con un simbolico attestato di gratitudine le varie ditte o persone che hanno contribuito al recente restauro del monumento inaugurato nella celebrazione del 4 novembre 2023, proprio a 100 anni della data di costruzione.

Nel suo intervento il sindaco ha ricordato come l’Amministrazione Comunale ha fortemente creduto in questo progetto, finanziando la metà dell’opera e ha successivamente ringraziato i presenti per la sensibilità di partecipare a un’opera che appartiene alla storia della comunità. È successivamente intervenuto l’architetto Eugenio Guglielmi che ha sottolineato il valore dell’opera, progettata da un grande professionista come l’architetto Pier Giulio Magistretti di Milano. Le prime proposte per la realizzazione del monumento furono presentate nella seduta consiliare del 7 febbraio 1919, per iniziativa del senatore Gavazzi e di suo fratello Piero con la donazione del terreno prospiciente l’Opera Pia Magistris, attuale via Manzoni.

A seguire Mario Nasatti, co-organizzatore dell’ iniziativa con l’architetto Guglielmi e il sindaco hanno proceduto alla premiazione dei donatori: Danilo Anghileri, Carrozzeria Cavalli, GBM Sirone, Bruno Nasatti, Ascensori San Martino, Livio Dell’Oro, Cartotecnica Del Pin, Varo, Villa Scale, Promemoria, Davide e Agostino Vassena, Fam. Gavazzi, Eugenio Gerosa, Marisa Milani, Rastellà Gianfranco, Giulio Dell’Oro, Alberto Dell’Oro, Valro.