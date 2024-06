Valmadrera. Rosa Cagliani racconta la storia dei volontari dell’Opera Pia Magistris

Fondatrice del “Gruppo volontari assistenza anziani”

“Per me è una gioia grandissima sapere che quanto iniziato prosegue con l’augurio e la speranza che sia per sempre”

VALMADRERA – Quella di Rosa Cagliani, fondatrice del “Gruppo volontari assistenza anziani” è una storia di grande umanità e amore verso il prossimo. Nei giorni scorsi la signora ha ricevuto la visita dell’Assessore ai Servizi Sociali Rita Bosisio, alla quale Rosa, insieme a Paola Crimella, ha raccontato la nascita dell’Associazione di Volontariato, ancora attiva alla casa di riposo “Opera Pia Magistris”

“Nel 1984, terminato il mio lavoro in ospedale sentivo ancora la voglia di mettere a disposizione quanto imparato in quell’ambito soprattutto verso gli anziani. La mia amica Paola Crimella mi informa del bisogno di aiuto in casa di riposo. Insieme ci rechiamo da Suor Lidia e ci mettiamo a sua disposizione, cerchiamo subito altre persone e il gruppo raggiunge la presenza di 40 volontarie. Dopo 18 anni ho lasciato la carica di presidente dell’associazione a Dolores Tentori che cambiò il nome dell’associazione in ‘Il tempo di dare‘. Altre brave responsabili si sono succedute come Rosalba e Carmen attuale presidente con Rita Meroni Vicepresidente del gruppo e Marilena storica presenza” spiega Rosa.

Rosa ha ringraziato Suor Artura che ha definito “mamma di tutto gli anziani” e un ringraziamento è stato rivolto anche a tutti i sindaci che nel corso degli anni hanno creduto e sostenuto questa iniziativa. “Per me è una gioia grandissima sapere che quanto iniziato prosegue con l’augurio e la speranza che sia per sempre” conclude Rosa.

“A ciascuno è affidato il compito di vegliare sulla solitudine dell’altro. La comunità di Valmadrera ti è profondamente grata, grazie Rosa” conclude così Rita Bosisio.