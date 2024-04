Valmadrera, si rinnova la gestione della pubblica illuminazione

La società che gestisce l’illuminazione non è più Enel Sole, ma SimetSE Srl, in raggruppamento con STEA Srl

Assessore Colombo: “Confidiamo che l’affidamento al nuovo gestore consentirà un miglioramento radicale nell’illuminazione pubblica”

VALMADRERA – Dal 2 aprile il Comune di Valmadrera ha sottoscritto un nuovo contratto di affidamento del Servizio di Pubblica Illuminazione, di durata quindicennale, comprendente interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti. La società che gestisce l’illuminazione non è più Enel Sole, ma SimetSE Srl, in raggruppamento con STEA Srl.

A breve inizieranno gli interventi di riqualificazione che prevedono la totale sostituzione dei punti luce per un migliore valore energetico (miglior consumo di energia elettrica a parità di servizi resi) e l’ammodernamento tecnologico funzionale, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi.

Nel frattempo, gli interventi di sostituzione delle lampade non funzionanti, già segnalate, partiranno nelle prossime settimane di aprile.

“Confidiamo che l’affidamento al nuovo gestore consentirà un miglioramento radicale nell’illuminazione pubblica, da un lato la sostituzione degli impianti migliorerà la sicurezza e garantirà un efficientamento energetico, dall’altro gli interventi di riparazione e sostituzione saranno tempestivi. Le prime vie oggetto di sostituzione degli impianti saranno via IV Novembre (una delle arterie principali di Valmadrera) e via Preguda (la via più popolosa)” dichiara l’Assessore Colombo Cesare.