Valmadrera. Una nuova App per ricevere informazioni dal comune

La nuova App amplia e completa l’offerta comunicativa dell’ente

“Invitiamo tutti i cittadini a scaricarla per restare in contatto con il Comune e poter accedere anche ai servizi online”

VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera a completamento dei suo canali di comunicazione con il cittadino ha attivato un’applicazione per smartphone: si tratta della soluzione APP “LaMiaCittà”.

La nuova App amplia e completa l’offerta comunicativa dell’ente, affiancandosi al sito web ufficiale, per fornire informazioni in una veste più semplice ed immediata. Al link del sito comunale (www.comune.valmadrera.lc.it/app) sono disponibili tutte le informazioni relativa a servizi offerti, di futura attivazione e link per il download degli store Ios e Android.

Tra le principali caratteristiche offerte dall’App:

Pubblicazione di avvisi e news con possibilità di invio ai cittadini di comunicazioni istantanee, grazie al sistema delle notifiche push per situazioni emergenza

Informazioni Utili in merito agli uffici Comunali

Pubblicazione delle Allerte Meteo della Protezione Civile Nazionale• Invio delle segnalazioni per guasti, disservizi, problemi sul territorio

L’App è stata sviluppata e attivata senza costi aggiuntivi da ePublic srl, azienda leader nel settore dei servizi web rivolti alle pubbliche amministrazioni che gestisce il Sito Web Comunale. Una scelta che consente di avere una suite di strumenti di comunicazione web integrati tra loro, peculiarità che permette la gestione delle informazioni in modo univoco e centralizzato.

“Invitiamo tutti i cittadini a scaricarla per restare in contatto con il Comune e poter accedere anche ai servizi online, indispensabili in questo momento”.