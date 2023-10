Ballabio, al via la seconda ‘tranche’ di asfaltature in via Mazzini

I lavori inizieranno oggi, mercoledì

La fermata del bus di Piazza San Lorenzo sarà spostata in quella di via Provinciale zona Ristoro

BALLABIO – A partire da oggi, mercoledì 18 ottobre prenderà il via la seconda tranche di lavori di asfaltatura prevista in via Mazzini nel tratto compreso tra i due semafori.

Dalle ore 8.00 di mercoledì 18 Ottobre fino alle ore 17.00 di venerdì 20 Ottobre il tratto in oggetto rimarrà chiuso alla circolazione di veicoli per consentire i lavori di manutenzione della rete idrica da parte di Lario Reti Holding e, successivamente, per l’asfaltatura completa del tratto.

Dalle ore 17.00 di venerdì 20 Ottobre fino alle ore 24.00 di domenica 22 Ottobre, inoltre, su tutta la via Mazzini verrà istituito il senso unico di marcia, dall’intersezione di Via Confalonieri fino all’intersezione con Via Provinciale, con sosta consentita sul lato sinistro della carreggiata, al fine di favorire il parcheggio per la manifestazione denominata Oktoberfest Ballabio.

Per quanto riguarda il traffico dei bus si comunica che, per tutto il periodo di chiusura di Via Mazzini, la fermata di Piazza San Lorenzo sarà spostata in quella di via Provinciale zona Ristoro.