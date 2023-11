Ballabio: due sabati per la formazione di pronto soccorso

Gli incontri sono organizzati dal Comune di Ballabio in collaborazione con la CRI Valsassina

BALLABIO – Due incontri dedicati alla formazione di Pronto Soccorso organizzati dal Comune di Ballabio in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Valsassina.

Il primo è in calendario sabato prossimo, 11 novembre, dalle 8 alle 12, dedicato alla disostruzione pediatrica; il secondo incontro è per sabato 18 novembre, dalle 8 alle 13 e dedicato alla rianimazione cardiopolmonare e uso defibrillatore.

“Conoscere le nozioni primarie del primo soccorso è imprescindibile, per tutti gli ambiti della vita quotidiana- afferma l’assessore alle Politiche Sociali Paola Crotta – Ecco perché la nostra Amministrazione, in collaborazione con la CRI Valsassina, si è impegnata per offrire ai cittadini, gratuitamente, la possibilità di apprendere le prime manovre da attuare in caso di necessità. Un progetto di grande importanza che siamo entusiasti di sostenere per diffondere una conoscenza di base a chiunque volesse partecipare. Se le due giornate avranno successo valuteremo di ripetere questo tipo di corsi anche in futuro.”

I corsi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria, per quello di sabato 11 chiamare Raffaella al numero 350.0793505; per il corso di sabato 18 chiamare Giampiero al numero 349.2809985.