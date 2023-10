Ballabio. Giovedì 12 via Mazzini chiusa per lavori di asfaltatura

A partire da mercoledì 11 ottobre prenderanno il via i lavori di asfaltatura della centrale via Mazzini

BALLABIO – A partire da mercoledì 11 ottobre prenderanno il via i lavori di asfaltatura della centrale via Mazzini. I lavori saranno divisi in due tranches; la prima riguarda il tratto tra il civico 1 ed il civico 43 di via Mazzini, dal Comune a Piazza San Lorenzo, mentre la seconda interesserà il tratto della strettoia tra i due semafori della stessa via.

Nei giorni di mercoledì 11 ottobre dalle ore 8 alle ore 18 e di venerdì 13 Ottobre dalle ore 8 alle ore 18, i lavori verranno effettuati consentendo ugualmente il passaggio di autovetture mediante il senso unico alternato con movieri.

Viceversa, nella giornata di giovedì 12 Ottobre le lavorazioni saranno tali da comportare la chiusura totale della strada nel tratto dal civico 1 al civico 43 di via Mazzini: si invitano pertanto i residenti a lasciare le proprie autovetture nelle vie limitrofe ricordando che la Polizia Locale di Ballabio rimarrà sempre a disposizione per eventuali necessità o urgenze. Sempre il giorno 12 ottobre la fermata dei bus di Piazza San Lorenzo sarà spostata in quella di via Provinciale zona Ristoro.

Il secondo tratto di via Mazzini, quello tra i due semafori, sarà oggetto di un intervento più complesso in quanto necessita di lavori preliminari sulla rete idrica a carico di Lario Reti Holding e verrà effettuato nella settimana seguente.

“L’intervento avrà un costo complessivo di € 100.000 e sarà finanziato con risorse proprie frutto di un’attenta gestione del bilancio comunale – dichiara il Sindaco Bussola – Si tratta di un importante miglioramento di una strada centrale di importanza strategica in quanto molto utilizzata dai ballabiesi. Ci tengo a ringraziare l’assessore ai lavori pubblici Tino Cereda per l’impegno quotidiano profuso assieme agli altri assessori. La sicurezza della circolazione di veicoli e pedoni è una nostra priorità e, pur con tutte le difficoltà di bilancio, intendiamo continuare ad investire in tal senso ogni anno”.