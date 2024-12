Ballabio. Il Natale prende vita: eventi e iniziative per rendere magiche le festività

Luminarie, trenino natalizio, teatro, musica e fiaccolata

“Per il Natale abbiamo voluto puntare soprattutto sulla solidarietà con la novità di un Pranzo di Natale per le persone sole”

BALLABIO – Le iniziative per il periodo natalizio a Ballabio sono iniziate venerdì 29 novembre con la cerimonia di accensione delle luminarie, che hanno subito conquistato grandi e bambini, illuminando le vie del paese con colori e magia. Il periodo natalizio è arricchito da numerosi eventi e da un programma proposto dal Comune in collaborazione con le associazioni e le realtà locali, per vivere insieme l’atmosfera delle feste.

A rendere ancora più magica l’atmosfera natalizia saranno diversi momenti musicali, tra cui esibizioni di cori, della banda locale e il concerto “Tuba sotto l’albero”, una performance che vedrà una formazione composta solo da tuba ed euphonium, pronta ad incantare Ballabio con le più belle melodie natalizie.

In questo periodo le iniziative saranno numerose e variegate: si partirà con la suggestiva Fiaccolata per Bongio, seguita dallo spettacolo teatrale “Babbo Natale e lo schiaccianoci” nel parco della villa comunale, fino ad arrivare al trenino natalizio che accompagnerà i bambini lungo le vie del paese.

“Questo Natale sarà ricco di iniziative – sottolinea l’assessore al turismo Barbara Crimella – grazie alla collaborazione tra Comune e le associazioni del territorio sempre molto attive. A loro voglio esprimere la mia più sincera gratitudine”.

“Per il Natale – dichiarano il Sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’assessore ai servizi sociali Paola Crotta – abbiamo voluto puntare soprattutto sulla solidarietà con la novità di un ‘Pranzo di Natale per le persone sole’ che si terrà il 25 Dicembre alla casetta del parco Grignetta. Abbiamo pensato a questa iniziativa perché vogliamo che tutti i ballabiesi possano trascorre un Santo Natale in serenità. Nessuno deve essere lasciato solo, a maggior ragione in un giorno così importante. L’augurio della Giunta Comunale è che la magia del Santo Natale possa illuminare tutte le case ed i cuori di Ballabio!”.