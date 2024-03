Ballabio. In comune un nuovo corso salvavita con la Cri Valsassina

Sabato 16 marzo corso di Rianimazione cardiopolmonare e uso defibrillatore

BALLABIO – Dopo il successo ottenuto lo scorso novembre e come promesso, l’Amministrazione Comunale di Ballabio in collaborazione con la Cri Valsassina ha organizzato altri due corsi per la formazione di Primo Soccorso.

Per esaudire la lista di attesa dello scorso novembre, si è già tenuto il 24 febbraio scorso un corso di Disostruzione Pediatrica. Sabato 16 marzo presso la sala consiliare si svolgerà, invece, il corso di Rianimazione cardiopolmonare e uso defibrillatore dalle ore 8 alle 13.

“Nel corso del mese di Novembre 2023 la nostra Amministrazione aveva organizzato con Cri Valsassina due corsi di Formazione gratuiti – dichiara Paola Crotta, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali – a cui la cittadinanza aveva risposto ben oltre le nostre aspettative. Non avendo potuto soddisfare tutte le richieste di iscrizione pervenute in tale occasione, abbiamo chiesto la disponibilità della Cri Valsassina per ripetere l’esperienza, un incontro si è già tenuto, mentre Sabato 16/03 si terrà il corso di Rianimazione Cardiopolmonare per il quale ci sono ancora alcuni posti disponibili. Il grande interesse dimostrato dai cittadini per queste iniziative è per noi motivo di soddisfazione perché attesta una grande sensibilità dei Ballabiesi in merito a queste tematiche.”

Si ricorda che il corso è gratuito per i residenti di Ballabio ma necessità di prenotazione obbligatoria chiamando il sig. Giampiero della Cri Valsassina al numero 349.2809985.