Cremeno festeggia San Rocco, la devozione rivive nella tradizionale processione

Cremeno, solenne processione di San Rocco

183 anni di devozione al Santo con la solenne processione

CREMENO – Anche quest’anno si è rinnovata la devozione a San Rocco con lo svolgimento della Solenne Processione con la partecipazione numerosa della comunità e dei villeggianti. Le celebrazioni al Santo si sono aperte con la Solenne Messa delle 10 concelebrata dal Decano e parroco della comunità don Lucio Galbiati insieme a don Gianmaria Manzotti, responsabile della pastorale giovanile in Valle e il diacono Fabrizio Valsecchi. Presenti alla celebrazione in rappresentanza delle amministrazioni comunali di Cremeno e Cassina Valsassina i rispettivi sindaci Pierluigi Invernizzi e Roberto Combi.

La celebrazione è stata accompagnata dalla Schola Cantorum della parrocchia diretta da Daniele Invernizzi che hanno intonato l’Inno di San Rocco. Alle ore 14.45 la celebrazione è iniziata con i Vesperi in preparazione alla Processione (foto in pagina Piazza e Rusconi). La processione lungo le vie del paese è stata presieduta da monsignor Maurizio Rolla, vicario episcopale della Zona 3 Lecco. Il servizio liturgico è stato affidato ai ministranti della parrocchia seguiti da Samuele Brambilla, responsabile della liturgia della parrocchiale.

Al termine delle celebrazioni il parroco don Lucio ha portato i saluti di don Alfredo Comi e ha ringraziato le autorità civili. Ha ringraziato inoltre la comunità che ogni anno si raccoglie attorno a San Rocco dimostrandone fede, devozione e riconoscenza per le intercessioni a lui invocate; le donne che hanno addobbato le chiese e le vie del paese; la Schola Cantorum della parrocchia San Giorgio; la banda S. Cecilia di Barzio; i devoti che ogni anno si prodigano nell’allestimento della statua del Santo, dei paramenti sacri e dello svolgimento della processione. L’impegno e lo sforzo delle Consorelle e dei Confratelli che hanno portato le croci gli stendardi e la statua del Santo per le vie del paese con il buon esito della processione.

Al fine di mantenere viva la devozione al Santo, non solo nella ricorrenza del 16 di agosto ma durante tutto l’anno, don Lucio ha ricordato che la messa vespertina di ogni 16 del mese sarà il momento per quanti sono amici e devoti a San Rocco per rinnovare e mantenere viva la devozione al Santo.

La festa è poi continuata presso l’oratorio San Giovanni Bosco con il rinfresco e l’estrazione dei premi della lotteria. La lotteria e le offerte raccolte serviranno per far fronte ai lavori di adeguamento dell’impianto di riscaldamento dell’oratorio con la sostituzione della centrale termica. L’oratorio di Cremeno in questi anni è diventato un punto di riferimento per la Pastorale Giovanile dell’Altopiano. Per questo motivo si vuole garantire un’accoglienza dei ragazzi durante tutto l’anno. L’uso degli ambienti dell’oratorio permette non solo l’aggregazione giovanile ma anche la possibilità di svolgere attività ricreative e culturali. Inoltre l’oratorio ospita la sede della Sezione Ana Alpini di Cremeno. Il campo da calcio permette lo svolgimento di attività sportive e tornei estivi di calcio.