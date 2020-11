Festa di Santa Cecilia all’insegna del lockdown per il corpo musicale di Barzio

“Nel rispetto delle restrizioni abbiamo comunque voluto far sentire viva la nostra presenza”

Premiato Giampiero Moneta e Marco Magni rispettivamente per i 55 e i 20 anni di presenza nella banda

BARZIO – Nonostante il difficile periodo che stiamo vivendo, il Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio ha onorato la propria patrona Santa Cecilia.

Domenica scorsa, 22 novembre, giornata dedicata alla Santa protettrice dei musicisti, il sodalizio barziese si è ritrovato nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro per la messa, trasmessa anche in streaming per permettere a soci e simpatizzanti di seguire la funzione nonostante le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.

Alla messa, officiata da don Gianmaria Manzotti, sacerdote responsabile della Pastorale Giovanile, erano presenti anche il diacono Fabrizio Valsecchi, il sindaco di Barzio Giovanni Arrigoni Battaia e altri sindaci del territorio, il presidente della Comunità montana Valsassina Fabio Canepari, il presidente della Banca della Valsassina Giovanni Combi e i rappresentanti di altre associazioni locali che hanno voluto dimostrare tutta la loro vicinanza all’associazione presieduta da Mario Tagliaferri.

“In considerazione dell’emergenza sociale e sanitaria che stiamo vivendo, purtroppo, siamo stati costretti a rivedere il nostro modo di vivere la festa di Santa Cecilia – commenta il presidente Tagliaferri –. La nostra banda, però, ha voluto far sentire viva la propria presenza e oggi si è riunita non solo per ricordare la Santa patrona, ma anche per rendere grazie a tutte le persone che dedicano il proprio tempo e il proprio impegno per il bene dell’associazione: il maestro Jose Ratti, il Consiglio direttivo, i musicanti e tutte le persone che collaborano con noi”.

Come da tradizione, in occasione della festa di Santa Cecilia, sono stati premiati i musicanti che hanno raggiunto importanti anniversari di presenza nel gruppo. Due quest’anno i riconoscimenti assegnati: a Giampiero Moneta per 55 anni di attività e a Marco Magni per i 20 anni di presenza nella banda, a loro va il plauso e l’ammirazione per i traguardi raggiunti.