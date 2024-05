Introbio, l’amministrazione comunale premia tre cittadini meritevoli

Riconoscimenti consegnati a Salvatore Grasso, Andreina Magni e Giuseppina Migliavacca

Una piccola ma sentita cerimonia in apertura dell’ultimo consiglio comunale di questo mandato

INTROBIO – Un consiglio comunale speciale e molto partecipato quello di martedì sera a Introbio. L’amministrazione ha previsto in apertura una piccola cerimonia per celebrare tre cittadini meritevoli. Un ringraziamento simbolico per l’operato di tre persone che si sono distinte per il loro operato e i loro gesti volti al bene della comunità.

La prima targa è stata consegnata a Salvatore Grasso che per ben 27 anni ha svolto servizio a Introbio come sovrintendente di Polizia Locale. A consegnare una targa di ringraziamento il vice sindaco Fabio Brini: “Abbiamo iniziato insieme il mestiere di vigile, anche se poi abbiamo preso percorsi diversi con grande piacere ti consegno questa targa dopo tanti anni di amicizia e collaborazione. La comunità ti ringrazia per il tuo costante impegno professionale a favore dell’amministrazione e dei cittadini introbiesi”.

Carica di emozione anche la consegna dell’attestato ad Andreina Magni presidente della Cooperativa Le Grigne e prossima al pensionamento. Presenti molte persone che animano, sostengono e hanno fondato la cooperativa. “Questo momento dedicato a te è stato voluto da tanti cuori che si sono uniti – ha esordito il sindaco Adriano Airoldi – Persone che hanno voluto che tu avessi un riconoscimento come ringraziamento per la tua lunga attività. In poche ore sono state raccolte le firme, un centinaio, per procedere a questa speciale premiazione in tuo onore”.

A consegnare la targa l’assessore ai servizi sociali Tiziana Regazzoni: “Un premio sociale per il sociale, a testimonianza dell’importanza degli anni dedicati con passione, sentimento e dedizione alla nobile causa della Cooperativa Le Grigne”.

Anche Michelina Buzzoni, fondatrice della Cooperativa Le Grigna, ha voluto ringraziare Andreina Magni: “Carissima Andreina, è con innegabile emozione che partecipo questa sera a questo momento celebrativo importante per te ma anche per la comunità dei ragazzi per la quale hai speso la tua vita. Ringrazio innanzitutto chi ha avuto la bellissima idea di questa nobile iniziativa in cui mi sono sentita coinvolta come consigliere anziano del Cda. Scriveva Gandhi che la felicità non viene dal possedere un gran numero di cose ma deriva dall’orgoglio del lavoro che si fa e tu ne hai fatto tanto, tantissimo, per la cooperativa per cui continui senza tregua a dedicarti con impegno, passione, assiduità e dedizione. Mi sia concesso di rivolgere un pensiero speciale a Darietto Busi che continua a vivere in ciascuno di noi e con il quale tu hai intrapreso questo meraviglioso viaggio di Le Grigne lavorando con rispetto, testa e cuore. Grazie Andre ti meriti tutta quanta la nostra stima“.

Andreina visibilmente emozionata ha rivolto a tutti i suoi ringraziamenti. “Ero perplessa riguardo questo gesto perché non lo ritenevo necessario. Poi ho riflettuto e ho rivalutato due valori che in questo mondo veloce è il caso di valorizzare: la memoria storica e la riconoscenza così accolgo con piacere questa gratitudine nei miei confronti”. L’amministrazione comunale, inoltre, sta procedendo con gli atti necessari per far in modo che lo stabile che ospita la casa alloggio della Cooperativa Le Grigne diventi di effettiva proprietà della cooperativa stessa come volontà espressa da Andreina Magni.

Il terzo e ultimo riconoscimento è stato riservato a Giuseppina Migliavacca, nipote del costruttore della villa comunale, presente alla cerimonia con i suoi splendidi 100 anni. La targa è stata consegnata dal consigliere Nadia Lavecchia: “Per l’ennesimo gesto a favore di tutta la comunità introbiese che ci permette di accrescere e valorizzare il patrimonio storico e culturale di Villa Migliavacca, nostra preziosa sede comunale”.

La signora Giuseppina, dopo aver lasciato la sua abitazione introbiese, ha donato gli arredi che sono tornati così ad adornare il palazzo municipale.