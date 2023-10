Sp 62 chiusa tra Taceno e Bellano per controlli alla parete rocciosa

Da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre transito vietato tra Ponte di Tartavalle e località Pennaso

Dalle ore 8.30 alle ore 17.30 la chiusura del tratto, fino al termine dei lavori

BELLANO/TACENO –Chiusa la Sp 62 tra Taceno, dal Ponte di Tartavalle e la località Pennaso, nel Comune di Bellano, per controlli alla parete rocciosa. Ad annunciare il divieto di transito la Provincia di Lecco, da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre nella fascia oraria compresa tra le ore 08.30 e le ore 17.30, e comunque sino al termine delle lavorazioni.

Il provvedimento per garantire l’incolumità degli utenti ed effettuare ulteriori verifiche sulla stabilità del versante montuoso che incombe sulla sede stradale, già interessato in precedenza da distacchi di materiale roccioso, oltre alla stesura di nuove reti protettive.

Visto che gli interventi richiederanno il disgaggio di massi e l’occupazione della carreggiata stradale con mezzi e attrezzature per lavori in quota, si è deciso per la completa chiusura del tratto.