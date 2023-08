Valsassina in festa con la Sagra delle Sagre, al via la 58^ edizione

Il tradizionale appuntamento si terrà dal 12 al 20 agosto in località Fornace

Ceresa: “Non è più la Sagra di una volta ma questa manifestazione vuole continuare ad essere la Regina delle Fiere”

PASTURO – E’ tutto pronto per la Sagra delle Sagre, oramai storico appuntamento per tutta la Valsassina, ma non solo. La 58esima edizione inizierà il prossimo 12 agosto in località Fonaci Merlo, tra Barzio e Pasturo, e fino al 20 animerà la valle con un nutrito numero di espositori, eventi musicali e culturali. Insomma, una settimana davvero ricca che offrirà ai visitatori svago ma anche la possibilità di scoprire le bellezze e le tradizioni della Valsassina.

“Quest’anno festeggiamo finalmente la fine della pandemia – ha detto Ferdinando Ceresa, presidente della Ceresa Srl durante la presentazione della Sagra lunedì sera presso la Emilio Mauri Spa di Pasturo – la Sagra negli anni è sicuramente cresciuta ma i suoi punti forti non sono venuti meno: ingresso e parcheggio gratuiti, varietà dei prodotti e degli spettacoli proposti con particolare attenzione alle attività della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera. Da tempo ho deciso di fare di ciò che si diceva della Regina delle Fiere, ‘non è più la sagra di una volta’, il mio slogan. E’ vero, la Sagra delle Sagre non è più quella di una volta, è cambiato il mondo ed è cambiata la Sagra, che però continua a crescere e ad essere apprezzata”.

La kermesse si aprirà come detto il prossimo 12 agosto alle ore 9.30 con la tradizionale cerimonia inaugurale alla quale prenderà parte anche l’assessore regionale Massimo Sertori. Terminerà domenica 20 agosto con la sottoscrizione a premi e l’atteso spettacolo pirotecnico. Nel mezzo, tanti concerti ed eventi culturali e, ovviamente, la consegna del Premio Sagra delle Sagre ‘Renato Corbetta’, intitolato al fondatore della manifestazione, che quest’anno verrà tributato all‘Associazione ‘Illumina di blu – Valsassina’, nata nel 2014 che si impegna per assistere le famiglie che affrontano le disabilità, allo stesso tempo sensibilizzando ed informando il territorio.

“Per noi è un grandissimo onore ricevere questo premio – ha detto Morena Fazzini, presidente di ‘Illumina di blu – Valsassina’ – quando ci è stato comunicato ci siamo davvero emozionati. Ci impegniamo per sensibilizzare come possiamo sul tema dell’autismo e delle disabilità, tanto lavoro è stato fatto e molto ancora ce n’è da fare, continuiamo su questa strada. Grazie a tutti per il prezioso riconoscimento”.

Alla presentazione, anticipata da una visita allo stabilimento della Mauri Spa, erano presenti anche il presidente della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera Fabio Canepari, i sindaco di Pasturo Pierluigi Artana e Barzio Giovanni Arrigoni Battaia e il direttore artistico della Sagra Ivan Pensa.

“Un ringraziamento speciale all’azienda Mauri Spa che ci ha ospitati per questa presentazione – ha detto Canepari – questa realtà ha fatto la storia della valle e della Sagra stessa, tutti ci ricordiamo il suo stand. Concordo con il presidente Ceresa quando dice che il fatto che la Sagra non sia più quella di una volta è del tutto fisiologico. Nonostante tutto, nonostante i difficili anni della pandemia, però, questa è una manifestazione amata e che continua a crescere. Quindi grazie a chi ci ha creduto e la porta avanti, grazie a chi la sostiene”.

“La Sagra delle Sagre è nel Dna della Valsassina – ha aggiunto il sindaco Battaia – crea un indotto che interessa tutta la valle, non solo i comuni di Barzio e di Pasturo”. Ha rimarcato la necessità di lavorare insieme anche il sindaco di Pasturo Artana: “Da soli non di va da nessuna parte, questa iniziativa lo dimostra. Buona sagra a tutti, vi aspettiamo numerosi”.

Rock’n Roll, rock blues, rockabilly: ogni sera la Sagra sarà animata dalla musica con tanti artisti pronti ad esibirsi e a fare scatenare il pubblico. “Anche quest’anno siamo riusciti ad organizzare le serate – ha detto Pensa – non è un periodo facile per fare suonare la gente, tanti sono in vacanza, ma ce l’abbiamo fatta. Vi aspettano tante sorprese, tra cui un tributo al femminile agli Ac/Dc e una cover band dei Pink Floyd. L’obiettivo è riportare anche il liscio, ma prima devo trovare una band che suoni musica dal vivo…” ha detto.

L’ultima sera della Sagra si terrà la tradizionale estrazione della sottoscrizione a premi, organizzata quest’anno dal Soccorso Bellanese. Il ricavato verrà utilizzato dall’associazione finire di acquistare un’ambulanza con strumentazione all’avanguardia Ben 56 i premi a disposizione: “Siamo molto contenti – ha detto il presidente Paolo Rusconi – tanti sponsor hanno voluto partecipare consentendoci di arrivare a questo bel numero, segno che la nostra attività è sostenuta e la causa interessa. Ringraziamo tutti per la generosità”.

L’appuntamento con la Sagra delle Sagre è dal 12 al 20 agosto, dalle 10 alle 23, tutti i giorni. QUI ulteriori informazioni.

