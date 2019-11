Vendrogno. Cedimento sulla Sp66, istituito il senso unico alternato

VENDROGNO – A seguito delle precipitazioni meteoriche eccezionali occorse nei giorni scorsi e tutt’ora in corso, lungo la Sp66 di Vendrogno si è verificato il cedimento di una porzione della carreggiata stradale sul ciglio di valle nel tratto compreso tra il pk 8+200 circa e il pk 8+300 nel territorio comunale di Vendrogno. Pertanto la Provincia di Lecco ha disposto l’istituzione del transito a senso unico alternato regolato a vista e contestuale chiusura al transito della corsia di valle a decorrere dalle ore 12 di mercoledì 27 novembre, sino a successiva revoca e istituzione del divieto di transito per i veicoli aventi una massa a pieno carico superiore a 3,50 tonnellate.

Da segnalare anche la chiusura totale al transito (sabato e domenica compresi) della Sp 62 della Valsassina per ogni categoria di utenti dal pk 26+000 circa (in Taceno loc. Ponte di Tartavalle) sino al pk 29+000 circa (in Bellano loc. Pennaso) sino alle ore 17 di martedì 24 dicembre.