Intervista al dott. Mauro Favruzzo, biologo nutrizionista del centro medico In Salus

“Depurarsi per l’estate è importante ma ancor di più curare sempre la propria alimentazione”

LECCO – Si avvicina l’estate e la temuta prova costume, un pensiero fisso per molti ma anche l’occasione giusta per rimettersi in forma, a cominciare dalla tavola, per sentirsi meglio e affrontare con tono la bella stagione in arrivo. Le diete ‘fai da te’ mettiamole da parte e affidiamoci alle parole di uno specialista: il dott. Mauro Favruzzo, biologo nutrizionista del centro In Salus di Lecco.

Sentiamo spesso parlare di depurazione, in cosa consiste?

“Per depurazione intendiamo l’eliminazione delle tossine accumulate durante i periodi in cui si presta meno attenzione all’alimentazione ma soprattutto… evitare di accumularne di nuove. E’ decisamente controproducente pensare di poter mangiare qualunque cibo per poi depurarsi, molto meglio curare da subito la nostra alimentazione. La depurazione può essere occasione, per chi ancora non lo ha fatto, di proseguire con un regime alimentare diverso rispetto al passato. Ci sono tante diete possibili, le migliori forniscono il giusto fabbisogno di vitamine e sali minerali ed evitano quei macronutrienti, grassi, carboidrati e proteine di cui per qualche giorno possiamo fare a meno. Attenzione però a quelle diete che troviamo sulle riviste di moda, non tutte sono affidabili e possono portare a carenze fino addirittura a malnutrizioni. Meglio rivolgersi ad uno specialista”.

Quali sono i cibi da evitare e quali invece aiutano la depurazione?

“Da evitare sono tutti gli zuccheri, i grassi troppo lavorati come gli alimenti confezionati per esempio, quelli eccessivamente carichi di grassi, di carboidrati e anche di proteine animali. Per favorire la depurazione vanno benissimo le verdure e i frutti poco zuccherini, come la mela, i frutti di bosco, gli agrumi come pompelmo e limone. Avvicinandoci all’estate sono molto funzionali gli estratti e le centrifughe”.

Come ci possiamo preparare, dunque, all’estate?

“Intanto possiamo passare ad un’alimentazione più ‘fresca’, in sintonia con l’alzarsi delle temperature. Mangiare in maniera più ‘fresca’ non vuol dire però basarsi su latticini come mozzarelle e ricotta di cui si tende ad abbondare durante la bella stagione. Alimenti freschi significa sottoposti a cotture meno spinte oppure crude, di verdura ma anche di origine animale: per esempio, una specialità che va tanto di moda oggi è il sushi (meglio se solo pesce crudo) con le alghe e va benissimo. Ottimi piatti freschi per l’estate sono le insalate a base di cereale integrale freddo, con molta verdura, una piccola quantità di proteina che può essere di pesce piccolo o di un legume come fagioli, oppure seitan o tofu. Un ottimo alimento che si può mettere nelle insalate è l’avocado, povero di grassi saturi, ma anche semi oleosi, noci, mandorle, sesamo, lino, papavero e chia. Pranzi leggeri permettono di mantenere un buon vigore durante la giornata”.

Colazione, pranzo o cena: quando lasciarsi andare?

“D’estate, ma lo consiglierei anche durante il resto dell’anno, è importante abituarsi a mangiare poco la sera, magari con un primo molto leggero. A colazione invece possiamo abbondare e senza paura dei grassi: possiamo mangiare uno yogurt con frutta secca e olio di lino che rallentano la digestione e tengono bassa la glicemia, così non sentiremo più la necessità di quel caffé zuccheroso di metà mattina. Bene anche il muesli, anch’esso evita che lo stomaco si svuoti velocemente. Non guasta, anzi, una colazione ‘salata’ per esempio con pane tostato al burro, salmone avocado e limone”.

Perché rivolgersi ad un nutrizionista?

“E’ buona prassi chiedere il consulto di uno specialista in caso di problemi legati all’alimentazione, come obesità, sovrappeso, disturbi che potrebbero avere a che fare con il cibo come la colite ulcerosa, il colon irritabile, gastriti e reflussi. Ci si reca da un nutrizionista anche per essere assistiti nella scelta di cambio di regime alimentare per scelte personali o per un migliore rendimento nello sport, o semplicemente per prendersi cura di se stessi. Presso il centro In Salus le visite si svolgono per appuntamento, la prima dura circa una cinquantina di minuti ed è utile per conoscere meglio le abitudini di vita ed alimentari del paziente, vengono registrate le misure antropometriche e vengono eseguiti eventuali esami necessari come la bioimpedenziometria (BIA) per la valutazione della composizione corporea. Generalmente, il paziente esce dallo studio con uno schema depurativo di tre giorni per capire come reagisce l’intestino ad un cambio alimentare e la settimana successiva si valuta come proseguire. Da In Salus esiste da circa due anni un centro d’eccellenza per obesità e soprappeso, che si avvale della collaborazione di più specialisti, dalla chirurgia alla nutrizione alla psicologia, per accompagnare la persona nel suo percorso”.

Il dott. Favruzzo è esperto nell’elaborazione di alimentazione personalizzata, volta a ritrovare e mantenere uno stato di salute ottimale e a prevenire l’insorgere di disturbi e malattie, nonché a favorirne la cura. Esperto in diete a base vegetale per vegani e vegetariani anche in gravidanza e in allattamento.

Dott. Mauro Favruzzo

Riceve presso

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

