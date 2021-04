La rassegna dedicata alla lettura si chiude con un ricco week-end

Sabato Premio Manzoni e Carlo Verdone, domenica incontro con Gustavo Pietropolli Charmet

LECCO – Sarà un fine settimana davvero ricco, il prossimo, per la rassegna Leggermente. Sabato 17 aprile è in programma un doppio appuntamento da non perdere: alle 18.30 diretta live con la finale del Premio Manzoni al Romanzo Storico, rimandata l’anno scorso a causa della pandemia, mentre alle 21 il famosissimo attore Carlo Verdone, intervistato da monsignor Davide Milani, presenterà il libro “La carezza della memoria” (Bompiani). Domenica alle 18 il sipario sulla rassegna calerà con l’incontro lo psichiatra e terapeuta Gustavo Pietropolli Charmet.

Premio Manzoni al Romanzo Storico

Si comincia con l’attesa cerimonia conclusiva dell’edizione 2020 del Premio Manzoni al Romanzo Storico organizzato da 50&Più Lecco. La finale, programmata lo scorso 7 novembre 2020, era stata prima annullata a causa dell’emergenza Covid-19 e poi rimandata a data da destinarsi. La conclusione del Premio Manzoni al Romanzo Storico si terrà domani all’interno di “Leggermente”, la manifestazione di promozione della lettura organizzata ogni anno da Assocultura Confcommercio Lecco.

Presso la sala conferenze di Confcommercio Lecco si terrà lo spoglio delle schede della Giuria Popolare (100 lettori della Giuria Popolare individuati grazie alla collaborazione delle librerie Cattaneo di Lecco e Oggiono, Ibs-Libraccio di Lecco, Volante di Lecco, Parole nel Tempo di Lecco, La Torre di Merate e Perego Libri di Barzanò e delle biblioteche di Costa Masnaga, Valmadrera e Civate) alla presenza del notaio Federica Croce. La cerimonia, invece, si terrà in modalità online con accesso tramite il sito di Leggermente (www.leggermente.com).

I tre romanzi in corsa per vincere l’edizione 2020 – scelti dalla Giuria Tecnica presieduta da Ermanno Paccagnini – sono “Di guerra e di noi” di Marcello Dòmini (Marsilio), “Prima di noi” di Giorgio Fontana (Sellerio) e “L’architettrice” di Melania G. Mazzucco (Einaudi): i tre finalisti saranno collegati in video e verranno intervistati in diretta durante la cerimonia.

Il Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni – Città di Lecco, è organizzato dall’Associazione 50&Più, in collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco, il Centro Nazionale di Studi Manzoniani e il Comune di Lecco. L’edizione 2019 del Premio Manzoni al Romanzo Storico è stata vinta dall’opera “Dai tuoi occhi solamente” (Neri Pozza) di Francesca Diotallevi.

Carlo Verdone “La carezza della memoria”

Alle 21, sempre rigorosamente on line, sarà possibile collegarsi con uno dei più grandi attori italiani e internazionali, Carlo Verdone, che presenterà il suo libro “La carezza della memoria” (Bompiani). A intervistarlo sarà il prevosto di Lecco e presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, monsignor Davide Milani.

Fotografie. Nascoste dentro cassetti, infilate nelle pagine di vecchi libri, ammucchiate alla rinfusa in uno scatolone. La memoria è una scatola. Aprirla, guardare, ricordare, raccontare: è il disordine delle immagini dal passato ad accendere la narrazione di Carlo Verdone. Ogni racconto è un momento di vita vissuta rivisitato dopo tanto tempo: dal legame col padre ai momenti preziosi condivisi con i figli Giulia e Paolo, dai primi viaggi alla scoperta del mondo alle trasferte di lavoro, dalle amicizie romane a un delicato amore di gioventù. Ovunque, sempre, il gusto per l’osservazione della commedia umana, l’attenzione agli altri – come sono, come parlano, come si muovono – che nutre la creazione dei personaggi cinematografici, e uno sguardo acuto, partecipe, a tratti impietoso a tratti melanconico su Roma, sulla sua gente, sul mondo. Leggendo queste pagine si ride, si sorride, ci si commuove, si riflette; si torna indietro nel tempo, si viaggia su treni lentissimi con compagni di viaggio sorprendenti, si incontrano celebrità e persone comuni, ugualmente illuminate dallo sguardo dell’artista e dell’uomo.

Domenica si chiude con Gustavo Pietropolli Charmet

Incontro on-line, domenica 18 aprile alle ore 18, con Gustavo Pietropolli Charmet che presenterà il libro “Il motore del mondo. Come sono cambiati i sentimenti” (Solferino). Sarà proprio questo incontro (che in un primo momento doveva essere affidato al filosofo Umberto Galimberti, il cui evento è stato invece rimandato) a chiudere la rassegna. Desiderio, rimorso, vendetta, odio, paura, amicizia, dolore, amore. Di questi e di tanti altri sentimenti è intessuta da sempre la vita dell’uomo. Eppure, mai come in questi ultimi cinquant’anni il modo di sentire, di gioire e di soffrire è cambiato tanto.

La famiglia patriarcale ha lasciato il posto a quella affettiva, la liberazione sessuale ha svincolato l’eros dalla procreazione, l’insostenibile bisogno di apparire e di essere ammirati ha sostituito il Super-io. La colpa di un tempo oggi si chiama vergogna, la paura del castigo è diventata il timore di non essere all’altezza, la noia si nasconde dietro lo schermo dello smartphone. La passione è meno romantica e onirica, l’incertezza dilaga e il futuro non esiste più, divorato da un eterno presente che cancella ogni speranza.

Gustavo Pietropolli Charmet, nella sua lunga carriera di psichiatra e di terapeuta, ha assistito a queste grandi trasformazioni da una prospettiva privilegiata, ponendosi sempre al fianco dei giovani in difficoltà e delle famiglie in crisi. Interpellando la memoria frastagliata della sua infanzia e giovinezza, delle storiche battaglie della psichiatria, delle grandi imprese professionali che ha condotto insieme a colleghi e amici, delle infinite storie di dolore che ha accompagnato verso la rinascita, traccia la parabola compiuta dagli affetti dentro e fuori di noi alla ricerca del fuoco che fa girare il mondo.

Tutti e tre gli eventi del week-end sono aperti al pubblico: per seguire gli incontri basta registrarsi sul sito www.leggermente.com.