Atletica, 10 km su strada. Il lecchese Konjoneh Maggi nuovo campione italiano U23

Grande prestazione, tra le Promesse, dell’atleta in forza all’Atletica Colombo Costruzioni Lecco giunto 12° assoluto

PESCARA – Il nuovo campione Under 23 di corsa su strada nei 10 chilometri è Konjoneh Maggi (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) che in 29’54” vince davanti a Francesco Da Vià (Gs La Piave 2000) 2° con il tempo di 30’04” e Nicolò Gallo (Atl. Mondovì Acqua San Bernardo) 3° in 30’14.

Maggi ha ottenuto il titolo a Pescara dove oggi, domenica, si è corso per il Campionato italiano di 10km su strada, dagli Allievi fino agli Assoluti maschile, 6km per le Allieve e 10km dalle Juniores fino alle Assolute al femminile.

Una grande gara quella di Maggi che gli ha permesso di laurearsi nuovo Campione Italiano Under 23, migliorando il suo primato personale precedentemente fissato in 30’42”, chiudendo al 12° posto Assoluto.

Negli Assoluti, Nadia Battocletti trentina delle Fiamme Azzurre vince e migliora il primato nazionale con il tempo di 31’36”. Battuto il crono di 31’52” stabilito da Nadia Ejjafini undici anni fa, a Manchester il 20 maggio del 2012. Sul podio tricolore la vicentina Rebecca Lonedo (Fiamme Oro) 2^ col tempo di 32’29” e la piemontese Valentina Gemetto (Dk Runners Milano) 3^ in 32’46”.

Al maschile, vince Pietro Riva, secondo successo di fila nella rassegna per il 26enne delle Fiamme Oro. Il piemontese si impone in 28’23” con venti secondi di vantaggio sul recordman italiano di maratona Iliass Aouani (Fiamme Azzurre) al traguardo in 28’43”.Sul terzo gradino del podio in 28’46” il pugliese Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre).

Nell’U23 femminile, la vittoria è andata alla reggiana Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excelsior), in 33’08”, dietro di lei al 2° posto Aurora Bado (Freezone) in 33’45”, mentre al 3° posto Greta Settino (Toscana Atl. Empoli Nissan) in 34’15”.

Per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni hanno gareggiato: Giovanni Artusi (20° Promesse, 100° assoluto) con 32’39”, Jonut Puiu (27° Promesse, 123° assoluto) con 33’10” migliorando il primato personale di 2” e Francesco Raineri (21° Juniores – 153° assoluto) con 33’47” migliorando il primato personale di ben 1’15”.

In gara altri lecchesi: migliora il primato personale di ben 56” Mustafà Belghiti (Asd Dinamo Sport) che chiude al 10° posto assoluto in 29’36”; al 35° posto assoluto Michele Fontana (Atl Vomano) in 30’54” e al 67° posto assoluto Francesco Bona (Circolo Minerva) con 31’53”.

Tutti i podi del campionato italiano

Allieve 6km

1^ Federica Borromini 21’11” (Atl Cascina), 2^ Giulia Bernini 21’24” (Toscana Atl Empoli Nissan), 3^ Sofia Ferrari 21’35” (Calcestruzzi Corradini Excels).

Allievi 10km

1° Luciano Carallo 32’37” (Collection Atletica Sambenedetto), 2° Stefano Perardi 32’41” (Battaglio Cus Torino Atl), 3° Omar Fiki 32’45” (S Atletica Spoleto).

Juniores 10km

1^ Laura Ribigini 35’12” (Atletica Arcs Cus Perugia), 2^ Sara Arrigoni 35’55” (Cus Parma), 3^ Nausi Barbieri Magnani 36’20” (Asd Grancesco Franca).

Juniores 10km

1° Lorenzo Pelliciardi 30’56” (Atl Iriense Voghera), 2° Kiril Polikarpenko 31’24” (Battaglio Cus Torino Atletica), 3° Domenico Farina 31’28” (Asd Atletica Don Milani).

Promessa 10km

1^ Sara Nestola 33’08” (Calcestruzzo Corradini Excels), 2^ Aurora Bado 33’45” (Free-Zone), 3^ Greta Settino 34’14” (Toscana Atletica Empoli Nissan).

Prom1° essa 10km

1° Kongioneh Maggi 29’54” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 2° Francesco Da Via 30’04” (Gs La Piave 2000), 3° Nicola Gallo 30’14” (Atl Mondovì Acqua San Bernardo).

Assoluta 10km

1^ Nadia Battocletti 31’36” (Gs Fiamme Azzurre), 2^ Rebecca Lonedo 32’28” (Fiamme Oro9, 3^ Valentina Gemetto 32’46” (Dk Runners Milano).

Assoluta 10km

1° Pietro Riva 28’23” (Fiamme Oro), 2° Iliass Aouani 28’43” (Gs Fiamme Azzurre), 3° Pasquale Selvarolo 28’46” (Gs Fiamme Azzurre).