Basket femminile. Coach Canali soddisfatta di aver scelto la Lecco Basket Women

“Impatto positivo, ho trovato un ambiente sano e tante persone accoglienti”

La formazione lecchese non può ancora allenarsi a causa delle restrizioni

LECCO – La stagione d’esordio alla Lecco Basket Women di coach Valentina Canali non sta certamente andando come l’allenatrice brianzola si aspettava. La pandemia di COVID-19 ha di fatto interrotto le attività sportive della società bluceleste dopo circa un mese di lavoro in palestra. Nonostante ciò l’allenatrice è soddisfatta della scelta fatta.

“L’impatto con la società è stato assolutamente positivo – dichiara – ho trovato un ambiente sano, persone accoglienti e tanta voglia di fare le cose per bene. C’è tanto entusiasmo e si lavora seriamente, ma sempre col sorriso. Ci stavamo divertendo poi è arrivato lo stop”.

Le sensazioni riguardo alla formazione costruita sono comunque positive. “Quello che mi hanno affidato è un gruppo disponibile a lavorare e mettersi in ascolto. Per quello che vorrei vedere in campo, direi che abbiamo una buona predisposizione al gioco in velocità, mentre possiamo migliorare molto nelle iniziative e nelle letture a difesa schierata, così come nell’atteggiamento difensivo. La squadra stava comunque lavorando bene e sono certa avremmo potuto raggiungere presto una buona alchimia”.

Per chiudere, coach Canali punta l’obiettivo di fine stagione, sperando che la situazione sanitaria migliori e il campionato possa riprendere al più presto. “ll gruppo è valido, siamo abbastanza coperti nei ruoli: mancherebbe giusto un secondo playmaker ma contiamo nel ritorno di Greppi. Se sarà possibile ripartire e iniziare il campionato, sicuramente cercheremo di lavorare duramente per affrontarlo al meglio e cercare di dire la nostra; inutile fare troppi ragionamenti, ma vogliamo essere competitive. Ora non resta che attendere gli sviluppi e sperare in un 2021 che ci permetta di tornare in palestra, la palla a spicchi manca a tutti”.