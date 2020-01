Basket femminile. Lecco Basket Women, vittoria al fotofinish

Binzago stesa nel finale dalle ragazze della Lecco Basket Woman

Due liberi di Greppi regalano la vittoria.

ANNONE BRIANZA – Vittoria sofferta per la Lecco Basket Women di coach Daniele Berri. La formazione bluceleste ha battuto la Polisportiva Binzago con un solo canestro di differenza. Grande protagonista Federica Greppi, autrice di venticinque punti.

Il primo quarto viene messo in saccoccia dalle lecchesi (16-11) ma la formazione di casa non riesce a scrollarsi di dosso le tenaci avversarie e, a metà partita, Binzago è in scia (24-20).

La Lecco Basket Women prova la partenza sprint, ma la risposta delle ospiti è un parziale di nove punti consecutivi che impatta il match (29-29). Le lecchesi provano ancora la fuga, ma Binzago non molla e all’ultimo giro di lancette le squadre sono ancora in parità (42-42).

A dodici secondi dalla fine è brava Greppi a subire fallo e convertire i punti ventiquattro e venticinque della sua partita dalla lunetta. Ci sarebbe spazio ancora per la reazione delle ospiti, ma la stoppa ta di Pozzi e l’errore di Frontini fanno gioire le lecchesi.

LECCO BASKET WOMEN – POL. BINZAGO 44-42

PARZIALI: 16-11, 24-20, 31-29

LECCO: Chiara Pozzi, Frisco 8, Claudia Pozzi, Giulia Rusconi, Magni 2, Ricci 3, Nava 2, Greppi 25, Benzoni 2, Martina Rusconi, Binda 2. All.: Berri.