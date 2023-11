Basket femminile: Starlight Valmadrera sconfitta a Robbiano

Entrambi i quintetti erano alla ricerca della prima vittoria stagione in questo campionato di serie B

Coach Zucchi: “Partita che ci ha visto in campo con convinzione per i primi due quarti”

VALMADRERA – Una sfida di bassa classifica, quella tra Robbiano e Dogana Vecchia Starlight, quintetti alla ricerca della prima vittoria stagionale in questo campionato di serie B di basket femminile. Una serata che doveva dare delle risposte al coach Stefano Zucchi e al quintetto della Dogana Vecchia Starlight, in previsione del proseguimento della stagione 2023-24.

Il match, valido per l’ottava giornata di andata, è stato vinto dalla formazione di casa per 61-46. Un gap troppo severo per il quintetto valmadrerese, con la formazione di coach Zucchi, in partita per quasi venti minuti, per poi accusare qualcosa nella seconda parte della serata.

Il commento, d’obbligo, al coach: “Partita che ci ha visto in campo con convinzione per i primi due quarti, trovando alcune buone soluzioni in attacco e una difesa abbastanza buona seppur con qualche errore. Poi il secondo tempo invece è aumentata la “voglia di vincere” delle avversarie che hanno sicuramente messo in campo più grinta e più esperienza al contrario delle nostre che si sono lasciate sopraffare dalla loro fisicità e agonismo forzando conclusioni e non riuscendo quasi mai a contrastare con una difesa efficace. La strada verso la prima vittoria risulta sempre più in salita se le percentuali dal campo continuano intorno al 30% e se non si metterà in campo più aggressività nella fase difensiva”.

Parziali: 14-11, 12-8, 17-15, 12-18

Dogana Vecchia Starlight: Aondio, Orsanigo 5, Fracassa ne, Spreafico 4, Levi 3, Vergani 3,

Benedini 6, Galli 5, Lisoni ne, Merli 8, Russo 7, Natoli 5.