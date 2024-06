Basket. Giancarlo De Carli riconfermato Team Manager della Starlight Valmadrera

“Convincere Adan Irelys ad accettare il ruolo di presidentessa non è stato facile”

VALMADRERA – Giancarlo De Carli è stato riconfermato all’unanimità come team manager della Starlight Valmadrera. De Carli, entrato in società nel 2012 insieme a Pino Scelfo, ha giocato un ruolo chiave nel portare la squadra in serie A2. La sua lunga permanenza nella società, ricoprendo ruoli di consigliere e ora di vice presidente, ne fa una figura centrale nel progetto della squadra.

Di fronte alla decisione di Pino Scelfo di lasciare l’incarico di presidente a fine mandato, De Carli ha riconosciuto la difficoltà di trovare un successore all’altezza. “Quando Pino Scelfo mi comunicò all’inizio della stagione la sua intenzione di lasciare l’incarico a fine mandato, sapevo che trovare un sostituto all’altezza sarebbe stato difficile. Pino è stato onnipresente in questi dodici anni, e grazie al supporto dello staff tecnico, i problemi sono sempre stati risolti brillantemente. La nostra squadra è diventata un punto di riferimento a livello regionale e conosciuta in tutta Italia. Con un’eredità così importante, la ricerca di una persona in grado di sostituire Pino era una sfida ardua.”

Non è stato semplice convincere Adan Irelys ad accettare il ruolo di presidentessa della società di basket, come spiega De Carli: “Convincere Adan Irelys ad accettare il ruolo di presidentessa non è stato facile. La scelta di una figura dirigenziale di tale rilevanza richiedeva una valutazione attenta delle competenze tecniche e gestionali.”

Tuttavia, De Carli è convinto che Irelys sia la persona giusta per questo incarico. “Adan Irelys ha dimostrato ripetutamente tenacia e capacità tecniche. Nonostante i problemi fisici che le hanno ridotto il minutaggio, ha giocato con grande determinazione. La sua esperienza internazionale, maturata nel campionato cubano, le ha conferito un’ottima preparazione. Inoltre, ha già mostrato buone capacità organizzative e di pubbliche relazioni, fondamentali per sviluppare e potenziare le attività giovanili che abbiamo in programma.”

Giancarlo De Carli rimane una figura di grande importanza per la Starlight Valmadrera, mentre Adan Irelys rappresenta la nuova guida con la forza e le competenze necessarie per proseguire il cammino di successo della società.