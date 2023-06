Basket Serie C. Colpo Calolzio, ritorna Davide Perego

Il centro torna alla Carpe Diem dopo tre anni

“Felice di tornare, per me è quasi una seconda famiglia”

CALOLZIOCORTE – Primo colpo di mercato per l’Enginux Calolziocorte. La società del presidente Dario Brini ha messo sotto contratto il centro Davide Perego (202 cm – 1996), che già aveva vestito i colori della Carpe Diem, tre stagioni fa.

Perego ha iniziato a giocare nell’oratorio Airuno, completando il percorso giovanile tra Basket Lecco e Bluorobica Bergamo. Dopo una fugace esperienza in Serie B agli ordini di coach Meneguzzo, il giocatore ha sempre giocato tra Serie C Silver e C Gold. Nel 2019 l’arrivo alla Carpe Diem Calolziocorte – ai tempi in C Gold – seguito da tre stagioni alla Fortitudo Busnago, due in Gold e l’ultima in C Silver, in cui ha viaggiato a oltre 11 punti di media a partita.

“Tornerò a giocare a Calolzio – conferma il centro di Valgreghentino – per me sarà un’ottima soluzione anche dal punto di vista lavorativo. Per me Calolzio è quasi una seconda famiglia, li ho sempre seguiti con passione da spettatore. Una società in cui ho molti amici, tra dirigenti e compagni. Non vedo l’ora che inizii la stagione”.