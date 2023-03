Basket Serie C Femminile. La Lecco Basket Women si inchina alla capolista

Le blucelesti crollano nell’ultimo quarto contro il Basket Melzo

MELZO – Netta sconfitta sul campo della capolista Basket Melzo per la Lecco Basket Women di coach Valentina Canali. Le lecchesi crollano nell’ultima frazione, dopo aver resistito per tre quarti alle forti avversarie.

Le milanesi prendono subito il controllo della partita (8-2) e non si voltano più indietro. Quando la situazione inizia a farsi preoccupante (31-17), le blucelesti reagiscono con un parziale di otto punti consecutivi – due triple di Maria Aondio, miglior marcatrice a quota 9 punti – che permettono loro di rientrare negli spogliatoi con più entusiasmo (33-25).

Nella ripresa coach Canali prova a fermare le avversarie con la zona, ma la squadra resiste solo fino alla fine del terzo quarto. Nell’ultima frazione le lecchesi segnano un solo punto e subiscono una sconfitta fin troppo pesante per quello che si era visto nei trenta minuti precedenti (58-33).

Da segnalare l’uscita anticipata di Chitelotti, infortunatasi alla caviglia.

“Abbiamo faticato da subito, contro la prima della classe, ma ce la siamo giocata per 30 minuti, mettendo una buona applicazione difensiva – dichiara coach Canali – in attacco abbiamo trovato tanta difficoltà ad avere fluidità e individuare spazi corretti. Purtroppo nel quarto periodo abbiamo mollato; dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci tecnicamente e commettere meno errori, specie sotto la pressione fisica di una difesa intensa”.

BASKET MELZO – LECCO BASKET WOMEN 58-33

PARZIALI: 21-14; 33-25; 42-32

LECCO: Aondio 9, Chitellotti 4, Plebani, Scola 5, Donghi, Davide 2, Colombo 5, Oddo 2, Nava, Rota, Ciceri, Mandonico 6. All.: Canali.