Basket Serie B. La Missoltino.it inizia con una sconfitta a Fiorenzuola

Buon inizio dei lecchesi, che pagano caro un terzo quarto da soli nove punti

Miglior marcatore Patrick Avanzini con 16 punti e 8/11 al tiro

FIORENZUOLA – Inizia con una sconfitta la stagione della Missoltino.it Olginate. Dopo un primo quarto esplosivo – 28 punti a segno! – la squadra di coach Giorgio Contigiani si smarrisce e perde con quasi venti punti di scarto.

Il primo quintetto stagionale della Missoltino.it non riserva sorprese, coi lecchesi che entrano in campo con Lenti, Avanzini, Negri, Bloise e Giannini. È proprio la guardia toscana il primo giocatore ad accendersi, segnando cinque punti in meno di un minuto. Olginate prende un piccolo margine dopo quattro minuti di gioco e lo porta fino alla fine del quarto (23-28) grazie anche a un incisivo Patrick Avanzini, autore di otto punti con un perfetto 4/4 dal campo.

Il secondo quarto inizia in maniera incerta per l’attacco lecchese e i padroni di casa ne approfittano per passare addirittura in vantaggio col canestro di Galli (30-29). La Missoltino.it prova a scuotersi con Giovanni Lenti, ma Fiorenzuola sembra in gas. Gli emiliani toccano i dieci punti di vantaggio (43-33) ma i lecchesi accorciano le distanze con tre triple consecutive – la prima di Andrea Negri e le altre due di Giacomo Bloise – chiudendo il primo tempo con sette punti da recuperare (49-42).

L’inizio di secondo quarto di Fiorenzuola è prorompente. Poco dopo la metà del quarto la squadra emiliana scava un divario di oltre venti punti (69-48) grazie allo scatenato Maggiotto.

La Missoltino.it inizia l’ultimo quarto con venti punti esatti da recuperare (71-51). I lecchesi, pur vincendo l’ultimo quarto (18-21), non riescono mai a rientrare sotto la doppia cifra di svantaggio e perdono col punteggio di 89-72. Per la Missoltino.it cinque uomini in doppia cifra, guidati dai 16 di Avanzini.

PALL. FIORENZUOLA – MISSOLTINO.IT OLGINATE 89-72

PARZIALI:23-28, 49-42, 71-51

OLGINATE: Tremolada 5, Marazzi 4, Avanzini 16, Chiappa, Ambrosetti, Tagliabue 1, Lenti 14, Negri 10, Bloise 10, Giannini 12, Donegà n.e. All. Contigiani.