Bella vittoria di squadra per l’As Merate contro Spazio Fitness

Sabato sera alla palestra Manzoni la sfida contro Spazio Fitness

MERATE – Inizio dell’anno con una bella vittoria per l’As Merate volley che sabato sera, nella palestra delle scuole Manzoni, ha affrontato Spazio Fitness.

I gialloblu, allenati da coach Debora Spreafico, sono scesi in campo subito concentrati e determinati, imponendo un ritmo di gioco serrato e intenso. Il primo set si è chiuso, senza troppa fatica per i padroni di casa con il punteggio di 25 a 16. La musica è cambiata nel secondo parziale, quando la squadra ospite ha messo in mostra un altro volto, fatto di grande capacità difensiva e gioco concentrato sui laterali.

Con un set a testa, i due team sono tornati in campo sapendo di dover imprimere una direzione al match. Determinazione e grinta non sono mancati ai gialloblu, che hanno chiuso il terzo set per 25 a 20.

La partita non è stata avara di emozioni visto che nel quarto set i padroni di casa anziché pensare a chiudere subito la partita entrano in campo scarichi mentalmente, lasciando il controllo del set a Spazio Fitness che parte forte e si guadagna un vantaggio netto tanto che la partita sembrava ormai destinata al tie-break. Il cambio di giocatori effettuato da coach Spreafico si rivela invece provvidenziale: l’entrata in campo dei ragazzi in panchina è risultato deciso con l’apporto n campo di ragazzi freschi mentalmente e carichi fisicamente capaci di ribaltare l’inerzia del set.

Il set si chiude per 25 a 23 regalando quindi altri tre punti in campionato all’As Merate. “Questa vittoria appartiene a tutti” conclude soddisfatta coach Spreafico.