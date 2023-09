Calcio Eccellenza. Vittoria della Brianza Olginatese, rammarico per il Calolziocorte

La Brianza Olginatese domina il Lemine Almenno imponendosi per 3 a 1

Calolziocorte sconfitto in casa di misura contro la Nuova Sondrio

OLGINATE – CALOLZIOCORTE – Ottimo esordio in casa per la Brianza Olginatese di mister Manuele Sorti che nel campionato di calcio di Eccellenza, stagione 2023/24, liquida il Lemine Almenno per 3 a 1. Tutt’altro esito per i neopromossi del Calolziocorte sconfitti in casa di misura dalla Nuova Sondrio, decisivo il gol Martinez.

Brianza Olginatese 3 – Lemine Almenno 1

Nel primo tempo, l’undici di Olginate sblocca il risultato con una bella azione di Pizzini, ma gli ospiti agguantano il pareggio su rigore. La partita si decide nel finale di secondo tempo, quando a tre minuti dalla fine infatti l’autogol del Lemine Alemenno regala ai bianconeri il vantaggio che subito dopo fissano il risultato finale sul 3 a 1 con il gol di Cotello al 93′.

Il responsabile della comunicazione della squadra lecchese, Paolo Galbiati, ha così commentato la vittoria: “Una partita giocata bene contro una squadra ben quadrata e forte fisicamente. Rispetto alle altre domeniche abbiamo fatto sicuramente meglio ed inoltre abbiamo avuto una bella ed importante reazione al rigore avversario che avrebbe potuto crearci problemi dal punta di vista psicologico. Ora dobbiamo pensare alle prossime partite e continuare così forti dei tre punti conquistati oggi”.

Invece, un po’ di rammarico per i neopromossi del Calolziocorte guidati da mister Daniele Perego che contro la Nuova Sondrio giocano una buona partita uscendo tutta via sconfitti dal campo col rimpianto di aver fallito un rigore.

Il direttore sportivo, Francesco La Fauci, è comunque ottimista per le prossime partite: “Siamo solo all’inizio e oggi abbiamo fatto sicuramente una buona prestazione in casa di una squadra che punta a vincere il campionato. Si può solo migliorare partendo dalla prossima partita in Coppa Italia di mercoledì”.