Calcio. Francesco Ardizzone saluta il Lecco e sceglie il Taranto

Il centrocampista è stato ceduto a titolo definitivo al club pugliese

Mancano poche ore per ultimare le trattative e trovare una punta

LECCO – A poche ore dalla fine del calciomercato, il ds Minadeo sfoltisce la rosa del Lecco al fine di far cassa e trovare l’attaccante giusto da inserire in organico. A farne le spese è stato Francesco Ardizzone che è stato ceduto a titolo definitivo al Taranto FC, altra formazione che milita in Serie C ma nel Girone C.

Il centrocampista centrale classe 1992 era arrivato a Lecco nel gennaio 2023 ed è stato, insieme a Buso e Bianconi, uno dei protagonisti della promozione in Serie B. Durante la sua permanenza ha raccolto 12 presenze e un gol, mentre la scorsa stagione Ardizzone ha giocato in prestito al Monopoli.

La società ringrazia il calciatore: “Grazie Francesco, ti auguriamo il meglio per il tuo futuro professionale”. Il mercato terminerà questa sera a mezzanotte, il direttore sportivo dovrà far del suo meglio per trovare in tempo gli ultimi innesti adeguati alle esigenze del Lecco e di Baldini.