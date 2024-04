Calcio Lecco. Aperta la vendita dei biglietti per la trasferta di La Spezia

Inizia oggi la vendita dei tagliandi per il match di sabato, ore 14:00, contro lo Spezia

Tutte le informazioni utili ai tifosi blucelesti per assicurarsi i biglietti

LECCO – Dopo l’ennesimo ribaltone in panchina, il Lecco riparte dalla gara contro lo Spezia, sabato 6 aprile alle 14:00, per trovare quella vittoria che manca in campionato dal 26 dicembre 2023. Andrea Malgrati, come i suoi predecessori, è chiamato ad un’impresa epica per conquistare nelle rimanenti sette giornate la salvezza o per lo meno giocarsi le sue chances ai play-out.

La società di via don Pozzi apre oggi, mercoledì 3 aprile, la vendita dei biglietti per la partita dell’Alberto Picco valida per il 32^ turno di Serie B. È possibile acquistare i biglietti, al prezzo di 20 euro, per la Curva Ospiti: