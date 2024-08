Calcio Lecco. Baldini: “Vogliamo sorprendere e lottare”

Al Rigamonti-Ceppi si gioca Lecco-Union Clodiense: prima gara del campionato di Serie C

Baldini: “Voglio solo giocatori pronti ad onorare la maglia”

LECCO – “Troveremo una neopromossa che ha sia temperamento sia motivazioni che verrà qui per fare un’ottima partita, dobbiamo essere pronti”. Queste le prime parole di mister Baldini alla vigilia di Lecco-Union Clodiense, prima gara di campionato per i blucelesti: calcio d’inizio alle ore 18:00 di domenica 25 agosto.

Il tecnico toscano ha voglia di iniziare il campionato ma, anche che si concluda al meglio il mercato: “È complicato per gli allenatori lavorare con il calciomercato aperto. Nel calcio la preparazione tattica e tecnica sono importanti, ma in Serie C conta tanto l’aspetto motivazionale”.

“I ragazzi sono migliorati sotto questo aspetto, non è facile ricompattare l’ambiente dopo una retrocessione e lo so bene. In questi giorni ho visto e sentito qualcosa di diverso: da domani ci sono in ballo i punti e tocca avere in mente questo aspetto. Con i giocatori che rimarranno qui fino alla fine avremo il compito di onorare la maglia fino alla fine”.

Baldini si sofferma sul mercato in corso: “Avevo detto che non mi sarei fatto portare via i giocatori più forti, ma questo deve succedere con elementi che hanno voglia di star qui a lottare. In Serie C preferisco uno meno forte che va a duemila all’ora: con Buso, Bianconi e Melgrati avrò parlato venti volte, ma se rimane la volontà di andare via non mi metto a pregare la gente”.

“Continueremo a lavorare per trovare le alternative giuste, ma il grande lavoro è stato fatto sul ricompattamento dell’ambiente: con pregi e difetti. Il 31 agosto qui rimarranno giocatori pronti a buttarsi nel fuoco. Buso aveva la testa altrove, su Ionita ci sono trattative in corso, ma non so altro”.

Il mister si concentra sui giocatori attualmente a disposizione per la gara di domani: “Ardizzone e Pinzauti si sono allenati con la squadra e saranno tra i convocati, Zuberek sta meglio e Galeandro sta bene. Tordini ogni giorno va ripreso per qualcosa ma sto lavorando per farlo diventare un giocatore vero. Se riesce a capire che i consigli dati sono per il suo bene può essere una risorsa importante e un ottimo uomo squadra”

Infine, Baldini commenta il girone A di Serie C: “Ci sono 4 o 5 squadre che hanno fatto cose importanti come Vicenza, Padova, Triestina, FeralpiSalò. E poi ci sono le sorprese come il Mantova. Vorremmo essere anche noi una di quelle sorprese, come due anni fa, sono ambizioso a riguardo”.