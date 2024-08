Calcio Lecco. Il difensore Marwane Kritta in maglia bluceleste

Il Lecco continua a puntare sui giovani

Il terzino, classe 2002, ha firmato un contratto fino al 2026

LECCO – Proseguono, con l’avvicinarsi della prima di campionato in programma domenica 25 contro la Union Clodiense, le trattative di calciomercato in casa bluceleste. Il ds Minadeo rimpiazza subito l’uscente Bianconi inserendo in organico un altro difensore altrettanto valido.

La Calcio Lecco 1912 ha, infatti, ingaggiato a titolo definitivo dalla società A.C. Ponte San Pietro: Marwane Kritta, terzino sinistro classe 2002, che ha sottoscritto un lungo contratto fino al 30 giugno 2026. Un altro interessante giovane che entra a far parte della rosa di Baldini.

Il difensore ha trascorso le ultime cinque stagioni in Serie D, nelle file del Ponte San Pietro, società della provincia di Bergamo e in 135 partite ha segnato 6 reti. Kritta si è già allenato insieme al gruppo bluceleste nel ritiro di Veronello ed indosserà la maglia numero 80.